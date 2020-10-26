Воды в Чернореческом водохранилище становится всё меньше

В Чернореческом водохранилище осталось 15 миллионов 600 тысяч кубометров воды. О ситуации со снабжением города рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Владимир Базаров. Он рассказал, что сейчас специалисты продолжают вести активную работу по строительству трубопровода от Кадыковского карьера и водозабора на реке Бельбек. Ранее глава города рассказывал, что первый объект позволит стабилизировать ситуацию в краткосрочной перспективе, а второй – в дальнейшем, после нового года.

ВЛАДИМИР БАЗАРОВ, исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя: «На Кадыковском карьере 4 тысячи 400 метров проложено траншеи из 10 тысяч 200 метров. Вчера пришла труба, началась сварка трубы полным ходом. Что касается Бельбека – половина земляной массы, грунта из котлована под водозабор (там у нас всего должно быть 194 тысячи выкопано) уже половина работ закончена. Все подготовительные работы по расчистке территории от зелёных насаждений, грунта и так далее – закончены. Оборудование заказано, работа ведётся полным ходом».