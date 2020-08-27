Военная полиция Севастополя приняла участие в учениях «Страж-2020»

Военная полиция Севастополя приняла участие во всероссийских учениях «Страж-2020». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ходе манёвров в органах военной полиции была объявлена высшая степень боевой готовности, бойцы отработали ряд важных задач. Так, по одной из легенд, в комендатуру поступило сообщение о том, что на одном из полигонов на военнослужащего наехал БТР-80. Пострадавший погиб, а виновный скрылся на боевой машине. Военные инспекторы и дознаватели обнаружили угнанную технику, остановили БТР и задержали правонарушителя.

Согласно другой легенде, часть здания гауптвахты была разрушена после подрыва автомобиля. В результате скрывшегося с места происшествия нарушителя нашли и задержали.

Кроме того, военные полицейские совместно с военнослужащими Черноморского флота, сотрудниками местных управлений МВД, МЧС, ФСБ России и Росгвардии отработали охрану и оборону важных объектов Севастопольского гарнизона. Правоохранители противостояли противозаконным действиям нарушителей общественного порядка и попыткам террористического акта. Кроме того, военные полицейские совместно с медиками отработали ликвидацию очага условного заражения.