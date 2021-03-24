Военнослужащие Черноморского флота завершили двустороннее ротное тактическое учение

Двустороннее ротное тактическое учение с выполнением боевых стрельб завершили подразделения береговой обороны Черноморского флота на полигоне «Ангарский».

По информации отдела информационного обеспечения военного ведомства, бойцы мотострелковых подразделений с танкистами, артиллеристами и разведчиками отработали действия при обороне и наступлении в горно-лесистой местности. Сначала личный состав перешёл на штатной технике к месту действий.

Во время тренировки военнослужащие отразили воздушные удары и нападение диверсантов условного противника. В ходе активной фазы манёвров личный состав провёл доразведку цели с помощью беспилотников. Военные на бронетранспортёрах БТР-80 блокировали условного противника, после чего подразделения на танках Т-72Б3 уничтожили его.

Согласно общему замыслу учений, две ротные тактические группы действуют друг против друга. Командиры показали способности нестандартно мыслить при выполнении задач, отмечается в сообщении.

Для приближения обстановки к боевой, на полигонах оборудовали учебные минные поля, заграждения и препятствия. Двусторонняя ротная тактическая тренировка – это подготовка к батальонным манёврам, которые пройдёт в апреле. Всего в розыгрыше тактических эпизодов участвовали почти 500 военнослужащих и более 100 единиц техники.