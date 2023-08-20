Рецепты Военный ВСУ показал рецепт блюда для украинских защитников: как повторить это объедение По Admin - 20 августа, 2023 0 46 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Украинские защитники – не только искусные воины, но и художники во все руки. Повторите это блюдо на дому и насладитесь оригинальным вкусом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вкусные блюда – это то, что дарит мгновение уюта и наслаждения. Это особенно нужно нашим защитникам, ежедневно рискующим своей жизнью. Военный с передовой каждый день готовит для себя и собратьев и делится кулинарными секретами с подписчиками. Интересно Сочный куриный фарш с любимыми овощами: готовим запеканку по простому рецепту Рецепт свинного ошейка от украинского военного Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 килограмма свинного ошейка; – 1 головка чеснока; – соль по вкусу; – черный перец по вкусу; – соль по вкусу; – масло для жарки; – 50 граммов соевого соуса; – 1 столовая ложка меда; – 1 пачка масла. Приготовление: Свинину разрежьте на порционные куски. Отбейте их молотком для мяса. Посолите и поперчите по обе стороны. Выложите мясо на раскаленную сковороду и обжаривайте до хрустящей корочки. Уберите мясо из сковороды, выложите на нее масло и чеснок. В отдельной тарелке смешайте мед и соевый соус. На сковороду к чесноку выложите мясо и полейте соусом, тушите, пока соус не закарамелизируется. Подавайте с любимым гарниром. Пока сезон в разгаре, узнайте, какую зелень лучше всего сушить на зиму. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Полноценный обед за 30 минут: говяжьи котлеты с карамелизированным луком и картофелемГреческий гирос – рецепт блюда БоговТри лучших рецепта зимних салатов для домашней консервацииДействует лучше любовного зелья: рецепт курицы «Выходи за меня»Наконец-то сезон молодого картофеля: готовим с укропом и чесноком