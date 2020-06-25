Война за воду для Крыма: крымские татары дали совет генералу из США

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. Политикам и военным из США целесообразнее уделять больше внимания проблемам расовой дискриминации в своей стране и не переживать за ситуацию с водой в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил эксперт крымский общественник Заур Смирнов.

Ранее бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия «под прикрытием» учений «Кавказ-2020» может попытаться «захватить дамбу в Херсонской области», которая перекрывает подачу воды в Крым.

«Громкие заявления о том, что Россия готова военным путем захватить Херсонскую область для обеспечения водой населения Крыма являются частью информационной войны, которую украинские власти ведут против России с помощью некоторых западных и заокеанских политиков», — заявил Смирнов.

По его словам, цель этой пропаганды – «формирование образа России, как страны агрессора и завоевателя, а также усиление вражды и недопущение добрососедских отношений между Киевом и Москвой».