Волченко: 50% туристов вернутся в Крым на отдых в 2021 году

Более 6 тысяч туристов приняли участие в исследовании Минкурортов РК. Выразили намерения приехать в Крым еще раз 96% туристов, отдохнувших в Крыму, в том числе 50% – уже в следующем году, 46% – в ближайшие 5 лет, передает пресс-служба ведомства со ссылкой на профильного министра Вадима Волченко.

Число отдыхающих в Крыму этой осенью возросло более чем на треть «Полученные данные подтверждают те многочисленные положительные отзывы, которые мы получаем весь сезон, как через средства размещения, так и через наши онлайн представительства в соцсетях и Горячую линию. Это был непростой для отрасли период и уже можно говорить о том, что мы справились, получили бесценный опыт, большой задел на будущее и понятные перспективы», — подчеркнул Волченко.

По данным соцопроса, 50% туристов это постоянные гости полуострова. Выбрали Крым с целью пляжного отдыха 42% туристов, 25% с целью оздоровления даже в летний период, а 19% туристов причиной выбора Крыма для отдыха отмечают культурно-познавательный туризм – только музеи с начала года посетили два млн. гостей.