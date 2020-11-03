Волченко: «50% туристов вернутся в Крым на отдых в следующем году»

В исследовании Минкурортов РК приняли участие более 6 тысяч туристов

Фото: mtur.rk.gov.ru

Намерения приехать отдыхать в Крым еще раз выразили 96% туристов. В следующем году снова отдохнуть в регионе хотят 50% опрошенных людей. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Эти данные министерство получило в ходе социологического исследования, анкетирование прошли более 6 тысяч гостей полуострова.

– Мы получили многочисленные положительные отзывы. Курортный сезон во время пандемии вышел непростой, но мы справились, при этом получив бесценный опыт. Все требования Роспотребнадзора соблюдались, а туристы отнеслись к этому с пониманием, – отметил Вадим Волченко.

Среди опрошенных – 50% туристов оказались постоянными гостями Крыма. Отели и санатории выбрали 79% отдыхающих, остальные размещались в частном секторе.

Цены за проживание, питание и развлечения устроили 70% туристов. Еще у 95% туристов ожидания от отдыха оправдались, а 23% опрошенных сказали, что отдых даже превзошел их ожидания.