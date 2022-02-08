Волченко: Цены на отдых в Крыму сохранились на уровне 2021 года

Стоимость отдыха в Крыму сохранилась на уровне 2021 года, а часть средств размещения даже снизила ее за счет акций раннего бронирования и динамического ценообразования. Об этом сообщили в пресс-служба министерства курортов и туризма РК со ссылкой на главу ведомства Вадима Волченко.

«Есть отели, в которых цена незначительно повысилась в пределах процента инфляции», – добавил он.

В свою очередь президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов отметил, что есть объективные факторы повышения цены: повышение стоимости продуктового набора, горюче-смазочных материалов, строительных материалов, используемых при ремонте и модернизации, а также стоимости трудовых ресурсов.