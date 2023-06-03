Волнушки на зиму в банках – это интересная по вкусу заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Такой продукт можно подавать как отдельную холодную закуску или вместе с горячими гарнирами. Для заготовки волнушек на длительное хранение используйте проверенную кулинарную подборку из восьми рецептов с пошаговыми фотографиями.

Соленые волнушки на зиму в банках

Соленые волнушки на зиму в банках – это оригинальная заготовка, которая порадует насыщенным вкусом и аппетитным видом. Готовый продукт можно подавать к столу с горячими гарнирами, отварным картофелем и запеченными овощами. Берите на заметку проверенный рецепт!

Ингредиенты –+1 л.

Волнушки 1 кг

Вода 1 л.

Соль 1 ст.л.

Масло растительное по вкусу

Шаги 1 д.

Делимся рецептом приготовления соленых волнушек на зиму в банках. Волнушки хорошо перебираем, заливаем водой на сутки. Каждые пару часов обновляем воду. Промываем вымоченные грибы под водой. Отвариваем их в подсоленной воде 15 минут после закипания воды. Обязательно убираем пену в процессе варки. Слегка остужаем грибы, отбрасываем на дуршлаг. Плотно укладываем волнушки в стерильные банки. Заливаем их растительным маслом и закрываем пластиковыми крышками. На следующий день можно долить масло (если грибы заметно осядут). Соленые волнушки на зиму в банках готовы. Храните в холодном месте!

Хрустящие маринованные волнушки на зиму

Хрустящие маринованные волнушки на зиму порадуют вас интересным вкусом и аппетитным видом. Можно подавать с горячими угощениями или как самостоятельную холодную закуску. Для быстрой и несложной заготовки в банках используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Грибы волнушки – 1 кг.

Вода – 1 л.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Эссенция уксусная 70% – 1 ч.л.

Лист лавровый – 3 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Перец черный горошек – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заготовим хрустящие маринованные волнушки на зиму. В первую очередь перебираем и промываем грибы.

Шаг 2. Предварительно вымачиваем их в течение 3-4 суток в холодной воде. Воду нужно регулярно менять. Такая процедура уберет горечь грибов.

Шаг 3. Спустя указанное время грибы снова промываем и отправляем в большую кастрюлю.

Шаг 4. Заливаем водой и варим около 20 минут, после отбрасываем на дуршлаг.

Шаг 5. Подготовим остальные продукты. Варим маринад из воды, соли, сахара, специй и зубчиков чеснока. Доводим до кипения и дополняем уксусной эссенцией.

Шаг 6. Погружаем грибы в маринад, повторно доводим до кипения и разливаем по стерилизованным банкам. Ставим банки в кастрюлю с кипящей водой, дно которой устилаем полотенцем и стерилизуем заготовки 30 минут. После закатываем и даем остыть, укутав в одеяло.

Шаг 7. Хрустящие маринованные волнушки на зиму готовы. Уносите на хранение.

Волнушки холодным способом на зиму

Волнушки холодным способом на зиму получаются невероятно сочными и насыщенными по вкусу. Подавайте угощение с горячими гарнирами или черным хлебом. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Ваши близкие не смогут устоять.

Время готовки – 3 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Грибы волнушки – 0,5 кг.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – по вкусу.

Лист смородины – 1 гр.

Лист лавровый – 1 шт.

Лист хрена – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вот как готовить волнушки холодным способом на зиму.

Шаг 2. Первым делом перебираем и вымачиваем грибы в подсоленной воде около 3 суток. Периодически меняем воду.

Шаг 3. Отбрасываем на дуршлаг. Хорошо промываем ингредиент в холодной воде.

Шаг 4. Выкладываем волнушки в стерильные банки, обильно посыпая их солью и чередуя с листьями и специями.

Шаг 5. Разогреваем растительное масло и заливаем им заготовку.

Шаг 6. Закрываем угощение капроновой крышкой и убираем в холодильник для дальнейшего соления (на это уйдет около 2 месяцев).

Шаг 7. Волнушки холодным способом на зиму готовы!

Волнушки горячим способом в банках на зиму

Волнушки горячим способом в банках на зиму порадуют вас интересным вкусом и аппетитным видом. Такое угощение можно подавать к столу с хлебом или горячим гарниром. Заготовка разнообразит ваш домашний стол. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 3 суток

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Грибы волнушки – 1 кг.

Вода – 2 л.

Соль – 150 гр.

Для рассола:

Вода – 1 л.

Соль – 100 гр.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим грибы для приготовления волнушек горячим способом в банках на зиму.

Шаг 2. Перед началом заготовки вымачиваем грибы в воде около 3 суток. Периодически меняем воду.

Шаг 3. Промываем грибы и отвариваем их в подсоленной воде – 15 минут после закипания.

Шаг 4. Отбрасываем на сито и промываем в холодной воде.

Шаг 5. Дальше кипятим рассол из воды и соли. Добавляем специи по вкусу.

Шаг 6. Грибы раскладываем по банкам, заливаем горячим рассолом. Закрываем капроновыми крышками и оставляем остывать при комнатной температуре.

Шаг 7. Волнушки горячим способом в банках на зиму готовы. Храните в холодильнике.

Волнушки с чесноком на зиму

Волнушки с чесноком на зиму – это сочная, аппетитная и ароматная закуска для вашего стола. Заготовленные грибы разнообразят ваш домашний или праздничный стол. Для приготовления на длительное хранение обязательно используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Грибы волнушки – 2 кг.

Чеснок – 5 зубчиков.

Вода – 1,5 л.

Лист лавровый – 3 шт.

Перец душистый горошек – 5 шт.

Перец черный горошек – 10 шт.

Соль – 3 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перебираем и промываем грибы для заготовки волнушек с чесноком на зиму.

Шаг 2. Займемся маринадом. Кипятим воду со столовой ложкой соли, сахаром, чесноком и специями. В конце вливаем уксус. Оставляем маринад до момента заготовки грибов.

Шаг 3. Волнушки нужно вымочить сутки в холодной воде. Делаем это в несколько заходов, периодически меняя воду. Дальше отвариваем их с двумя столовыми ложками соли до готовности.

Шаг 4. В процессе варки обязательно убираем пену. Ее будет выделяться много.

Шаг 5. Отбрасываем волнушки на дуршлаг и погружаем в маринад, который предварительно кипятим.

Шаг 6. Провариваем 15 минут, разливаем по стерилизованным банкам, закрываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Волнушки с чесноком на зиму готовы. Убирайте на хранение!

Заготовка волнушек с листьями хрена

Заготовка волнушек с листьями хрена – это увлекательный кулинарный процесс, который обязательно стоит повторить. Готовое угощение выйдет невероятно аппетитным и ярким по вкусу. Можно подавать с хлебом как отдельную холодную закуску или вместе с горячими гарнирами.

Время готовки – 4 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Грибы волнушки – 1 кг.

Соль – 75 гр.

Лист хрена – 1 шт.

Лист смородины – 4 шт.

Чеснок – 1 головка.

Вода – 0,5 л.

Перец черный горошек – 8 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заготовим волнушки с листьями хрена. Сначала вымачиваем грибы три дня, периодически меняя воду.

Шаг 2. Промываем волнушки и варим 30 минут после закипания, в чистой подсоленной воде. Убираем пенку и после продукт отбрасываем на дуршлаг.

Шаг 3. Промываем листья смородины и хрена. Часть листьев кладем на дно кастрюли. Посыпаем солью.

Шаг 4. Дальше идет слой грибов. Кладем их плотно, шляпками вниз. Повторяем слои, пока не закончатся все ингредиенты. На грибы обязательно кладем горошины перца и кусочки чеснока.

Шаг 5. Закрываем заготовку кусочками листа хрена. Заливаем кипяченой водой и придавливаем грузом. Убираем в холодное темное место на 12 часов. Можно оставить на ночь.

Шаг 6. Затем продукт раскладываем по стерилизованным банкам. Заливаем выделившимся рассолом.

Шаг 7. Закрываем листьями хрена.

Шаг 8. Герметично закрываем капроновыми крышками, которые предварительно ошпариваем. Убираем заготовку в холодное место на 2 неделе для полной засолки.

Шаг 9. Заготовка волнушек с листьями хрена завершена. Обязательно повторите.

Волнушки в маринаде с уксусом на зиму

Волнушки в маринаде с уксусом на зиму приятно удивят интересным вкусом и аппетитным видом. Можно подавать с горячими угощениями или как самостоятельную холодную закуску. Для быстрой и несложной заготовки на длительное хранение используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Грибы волнушки – 4 кг.

Вода – 1 л.

Соль – 40 гр.

Сахар – 40 гр.

Эссенция уксусная 70% – 10 мл.

Перец черный горошек – 12 шт.

Гвоздика – 6 шт.

Лист лавровый – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Грибы подготовим и отварим до момента их оседания на дно.

Шаг 2. Отбрасываем волнушки на дуршлаг, чтобы стекла вода.

Шаг 3. Банки и крышки стерилизуем любым удобным способом.

Шаг 4. Готовим маринад: добавляем в воду сахар, соль, специи. Кипятим.

Шаг 5. Волнушки опускаем в горячий маринад и варим около 10-15 минут после закипания.

Шаг 6. Раскладываем грибы по стерилизованным банкам. В каждую банку вливаем уксусную эссенцию. Закатываем и даем полностью остыть при комнатной температуре.

Шаг 7. Волнушки в маринаде с уксусом на зиму готовы. Убирайте на хранение.

Волнушки с луком на зиму в банках

Волнушки с луком на зиму в банках получаются невероятно сочными и интересными по вкусу. Подавайте угощение с горячим гарниром или черным хлебом. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте ваше меню.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Грибы волнушки – 3 кг.

Лук репчатый – 0,5 кг.

Морковь – 0,7 кг.

Перец болгарский – 1 кг.

Соль – 100 гр.

Сахар – 50 гр.

Уксус 6% – 60 мл.

Перец черный горошек – 12 шт.

Вода – 1,5 л.

Лист лавровый – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся оригинальным рецептом волнушек с луком на зиму в банках. Заранее вымачиваем грибы в течение трех дней, периодически меняя воду.

Шаг 2. После волнушки промываем и отвариваем 20 минут после закипания. Отбрасываем на дуршлаг. Стерилизуем банки и кипятим крышки.

Шаг 3. Очищаем овощи. Лук нарезаем полукольцами, морковь – кружочками, перец болгарский – брусочками.

Шаг 4. Займемся приготовлением маринада. В кипящей воде растворяем соль и сахар, добавляем специи.

Шаг 5. Провариваем в маринаде овощи 10 минут. Дополняем грибами, уксусом и варим еще 15 минут.

Шаг 6. Раскладываем угощение по банкам и ставим в большую кастрюлю с кипящей водой, дно которой устилаем полотенцем. Стерилизуем от 15 до 30 минут (зависит от объема банки). Закатываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Волнушки с луком на зиму в банках готовы. Уносите на хранение.