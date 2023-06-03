Волнушки на зиму в банках

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Волнушки на зиму в банках – это интересная по вкусу заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Такой продукт можно подавать как отдельную холодную закуску или вместе с горячими гарнирами. Для заготовки волнушек на длительное хранение используйте проверенную кулинарную подборку из восьми рецептов с пошаговыми фотографиями.

Соленые волнушки на зиму в банках

Соленые волнушки на зиму в банках – это оригинальная заготовка, которая порадует насыщенным вкусом и аппетитным видом. Готовый продукт можно подавать к столу с горячими гарнирами, отварным картофелем и запеченными овощами. Берите на заметку проверенный рецепт!

Волнушки на зиму в банках

Ингредиенты –+1 л.

  • Волнушки 1 кг
  • Вода 1 л.
  • Соль 1 ст.л.
  • Масло растительное  по вкусу

Шаги 1 д.

  1. Волнушки на зиму в банках

    Делимся рецептом приготовления соленых волнушек на зиму в банках.

  2. Волнушки на зиму в банках

    Волнушки хорошо перебираем, заливаем водой на сутки. Каждые пару часов обновляем воду.

  3. Волнушки на зиму в банках

    Промываем вымоченные грибы под водой.

  4. Волнушки на зиму в банках

    Отвариваем их в подсоленной воде 15 минут после закипания воды. Обязательно убираем пену в процессе варки.

  5. Волнушки на зиму в банках

    Слегка остужаем грибы, отбрасываем на дуршлаг.

  6. Волнушки на зиму в банках

    Плотно укладываем волнушки в стерильные банки. Заливаем их растительным маслом и закрываем пластиковыми крышками. На следующий день можно долить масло (если грибы заметно осядут).

  7. Волнушки на зиму в банках

    Соленые волнушки на зиму в банках готовы. Храните в холодном месте!

Хрустящие маринованные волнушки на зиму

Хрустящие маринованные волнушки на зиму порадуют вас интересным вкусом и аппетитным видом. Можно подавать с горячими угощениями или как самостоятельную холодную закуску. Для быстрой и несложной заготовки в банках используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Грибы волнушки – 1 кг.
  • Вода – 1 л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Эссенция уксусная 70% – 1 ч.л.
  • Лист лавровый – 3 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Перец черный горошек – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заготовим хрустящие маринованные волнушки на зиму. В первую очередь перебираем и промываем грибы.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 2. Предварительно вымачиваем их в течение 3-4 суток в холодной воде. Воду нужно регулярно менять. Такая процедура уберет горечь грибов.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 3. Спустя указанное время грибы снова промываем и отправляем в большую кастрюлю.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 4. Заливаем водой и варим около 20 минут, после отбрасываем на дуршлаг.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 5. Подготовим остальные продукты. Варим маринад из воды, соли, сахара, специй и зубчиков чеснока. Доводим до кипения и дополняем уксусной эссенцией.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 6. Погружаем грибы в маринад, повторно доводим до кипения и разливаем по стерилизованным банкам. Ставим банки в кастрюлю с кипящей водой, дно которой устилаем полотенцем и стерилизуем заготовки 30 минут. После закатываем и даем остыть, укутав в одеяло.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 7. Хрустящие маринованные волнушки на зиму готовы. Уносите на хранение.

Волнушки на зиму в банках

Волнушки холодным способом на зиму

Волнушки холодным способом на зиму получаются невероятно сочными и насыщенными по вкусу. Подавайте угощение с горячими гарнирами или черным хлебом. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Ваши близкие не смогут устоять.

Время готовки – 3 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Грибы волнушки – 0,5 кг.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – по вкусу.
  • Лист смородины – 1 гр.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Лист хрена – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вот как готовить волнушки холодным способом на зиму.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 2. Первым делом перебираем и вымачиваем грибы в подсоленной воде около 3 суток. Периодически меняем воду.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 3. Отбрасываем на дуршлаг. Хорошо промываем ингредиент в холодной воде.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 4. Выкладываем волнушки в стерильные банки, обильно посыпая их солью и чередуя с листьями и специями.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 5. Разогреваем растительное масло и заливаем им заготовку.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 6. Закрываем угощение капроновой крышкой и убираем в холодильник для дальнейшего соления (на это уйдет около 2 месяцев).

Волнушки на зиму в банках

Шаг 7. Волнушки холодным способом на зиму готовы!

Волнушки на зиму в банках

Волнушки горячим способом в банках на зиму

Волнушки горячим способом в банках на зиму порадуют вас интересным вкусом и аппетитным видом. Такое угощение можно подавать к столу с хлебом или горячим гарниром. Заготовка разнообразит ваш домашний стол. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 3 суток

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Грибы волнушки – 1 кг.
  • Вода – 2 л.
  • Соль – 150 гр.

Для рассола:

  • Вода – 1 л.
  • Соль – 100 гр.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим грибы для приготовления волнушек горячим способом в банках на зиму.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 2. Перед началом заготовки вымачиваем грибы в воде около 3 суток. Периодически меняем воду.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 3. Промываем грибы и отвариваем их в подсоленной воде – 15 минут после закипания.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 4. Отбрасываем на сито и промываем в холодной воде.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 5. Дальше кипятим рассол из воды и соли. Добавляем специи по вкусу.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 6. Грибы раскладываем по банкам, заливаем горячим рассолом. Закрываем капроновыми крышками и оставляем остывать при комнатной температуре.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 7. Волнушки горячим способом в банках на зиму готовы. Храните в холодильнике.

Волнушки на зиму в банках

Волнушки с чесноком на зиму

Волнушки с чесноком на зиму – это сочная, аппетитная и ароматная закуска для вашего стола. Заготовленные грибы разнообразят ваш домашний или праздничный стол. Для приготовления на длительное хранение обязательно используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Грибы волнушки – 2 кг.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Вода – 1,5 л.
  • Лист лавровый – 3 шт.
  • Перец душистый горошек – 5 шт.
  • Перец черный горошек – 10 шт.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Уксус 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перебираем и промываем грибы для заготовки волнушек с чесноком на зиму.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 2. Займемся маринадом. Кипятим воду со столовой ложкой соли, сахаром, чесноком и специями. В конце вливаем уксус. Оставляем маринад до момента заготовки грибов.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 3. Волнушки нужно вымочить сутки в холодной воде. Делаем это в несколько заходов, периодически меняя воду. Дальше отвариваем их с двумя столовыми ложками соли до готовности.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 4. В процессе варки обязательно убираем пену. Ее будет выделяться много.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 5. Отбрасываем волнушки на дуршлаг и погружаем в маринад, который предварительно кипятим.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 6. Провариваем 15 минут, разливаем по стерилизованным банкам, закрываем и даем полностью остыть.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 7. Волнушки с чесноком на зиму готовы. Убирайте на хранение!

Волнушки на зиму в банках

Заготовка волнушек с листьями хрена

Заготовка волнушек с листьями хрена – это увлекательный кулинарный процесс, который обязательно стоит повторить. Готовое угощение выйдет невероятно аппетитным и ярким по вкусу. Можно подавать с хлебом как отдельную холодную закуску или вместе с горячими гарнирами.

Время готовки – 4 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Грибы волнушки – 1 кг.
  • Соль – 75 гр.
  • Лист хрена – 1 шт.
  • Лист смородины – 4 шт.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Вода – 0,5 л.
  • Перец черный горошек – 8 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заготовим волнушки с листьями хрена. Сначала вымачиваем грибы три дня, периодически меняя воду.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 2. Промываем волнушки и варим 30 минут после закипания, в чистой подсоленной воде. Убираем пенку и после продукт отбрасываем на дуршлаг.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 3. Промываем листья смородины и хрена. Часть листьев кладем на дно кастрюли. Посыпаем солью.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 4. Дальше идет слой грибов. Кладем их плотно, шляпками вниз. Повторяем слои, пока не закончатся все ингредиенты. На грибы обязательно кладем горошины перца и кусочки чеснока.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 5. Закрываем заготовку кусочками листа хрена. Заливаем кипяченой водой и придавливаем грузом. Убираем в холодное темное место на 12 часов. Можно оставить на ночь.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 6. Затем продукт раскладываем по стерилизованным банкам. Заливаем выделившимся рассолом.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 7. Закрываем листьями хрена.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 8. Герметично закрываем капроновыми крышками, которые предварительно ошпариваем. Убираем заготовку в холодное место на 2 неделе для полной засолки.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 9. Заготовка волнушек с листьями хрена завершена. Обязательно повторите.

Волнушки на зиму в банках

Волнушки в маринаде с уксусом на зиму

Волнушки в маринаде с уксусом на зиму приятно удивят интересным вкусом и аппетитным видом. Можно подавать с горячими угощениями или как самостоятельную холодную закуску. Для быстрой и несложной заготовки на длительное хранение используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

  • Грибы волнушки – 4 кг.
  • Вода – 1 л.
  • Соль – 40 гр.
  • Сахар – 40 гр.
  • Эссенция уксусная 70% – 10 мл.
  • Перец черный горошек – 12 шт.
  • Гвоздика – 6 шт.
  • Лист лавровый – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Грибы подготовим и отварим до момента их оседания на дно.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 2. Отбрасываем волнушки на дуршлаг, чтобы стекла вода.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 3. Банки и крышки стерилизуем любым удобным способом.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 4. Готовим маринад: добавляем в воду сахар, соль, специи. Кипятим.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 5. Волнушки опускаем в горячий маринад и варим около 10-15 минут после закипания.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 6. Раскладываем грибы по стерилизованным банкам. В каждую банку вливаем уксусную эссенцию. Закатываем и даем полностью остыть при комнатной температуре.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 7. Волнушки в маринаде с уксусом на зиму готовы. Убирайте на хранение.

Волнушки на зиму в банках

Волнушки с луком на зиму в банках

Волнушки с луком на зиму в банках получаются невероятно сочными и интересными по вкусу. Подавайте угощение с горячим гарниром или черным хлебом. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте ваше меню.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

  • Грибы волнушки – 3 кг.
  • Лук репчатый – 0,5 кг.
  • Морковь – 0,7 кг.
  • Перец болгарский – 1 кг.
  • Соль – 100 гр.
  • Сахар – 50 гр.
  • Уксус 6% – 60 мл.
  • Перец черный горошек – 12 шт.
  • Вода – 1,5 л.
  • Лист лавровый – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся оригинальным рецептом волнушек с луком на зиму в банках. Заранее вымачиваем грибы в течение трех дней, периодически меняя воду.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 2. После волнушки промываем и отвариваем 20 минут после закипания. Отбрасываем на дуршлаг. Стерилизуем банки и кипятим крышки.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 3. Очищаем овощи. Лук нарезаем полукольцами, морковь – кружочками, перец болгарский – брусочками.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 4. Займемся приготовлением маринада. В кипящей воде растворяем соль и сахар, добавляем специи.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 5. Провариваем в маринаде овощи 10 минут. Дополняем грибами, уксусом и варим еще 15 минут.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 6. Раскладываем угощение по банкам и ставим в большую кастрюлю с кипящей водой, дно которой устилаем полотенцем. Стерилизуем от 15 до 30 минут (зависит от объема банки). Закатываем и даем полностью остыть.

Волнушки на зиму в банках

Шаг 7. Волнушки с луком на зиму в банках готовы. Уносите на хранение.

Волнушки на зиму в банках

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