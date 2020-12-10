Волонтёры и дружинники будут следить за пожилыми севастопольцами

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Народные дружины и волонтёры будут проводить информационную работу с пожилыми севастопольцами, не соблюдающими самоизоляцию. Соответствующее поручение дал губернатор города Михаил Развожаев в четверг 10 декабря.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Понятно, что штрафовать бабушек и дедушек – это не самоцель, этого делать не нужно. Тем не менее, у нас есть дружины, которые мы создавали, которые работали с сотрудниками полиции и которые занимаются контролем учреждений на соблюдение указа губернатора. И волонтеров я прямо прошу подключить. Мягко, культурно, корректно, но все-таки пожилых людей просить оставаться дома».

По словам чиновников, тревогу вызывает возросшее в последнее время число госпитализированных с коронавирусом севастопольцев, возраст которых превысил 65 лет. В свою очередь волонтёры должны будут не только убеждать пожилых людей оставаться дома, но и оказывать им необходимую помощь, а также снабдить их номером телефона штаба, куда пенсионеры всегда смогут обратиться.