Волонтёры крупнейшей севастопольской передержки «Шанс» проиграли Кассационный суд. Заседание состоялось 1 февраля в Краснодаре. Как рассказала одна из зоозащитниц, истец на суд не явился. По её словам, организация пока не получила разъяснения решений ни от апелляционной, ни кассационной инстанций.

АНАСТАСИЯ ГАЛАЕВА, волонтёр: «Ждём решения Кассационного суда, как он это аргументирует. Мне не было сказано, почему они поддержали Апелляцию. Просто решили апелляционное решение оставить в первоначальном виде, то есть поддержать апелляцию. На этом заседание закончилось. Оно длилось буквально минут семь, наверное. Мои возражения практически не выслушали. Выхода по сути нет. А если нет выхода – то есть решение суда не исполнимо – значит нужно писать о его отмене».

Пока же зоозащитники видят три выхода из сложившейся ситуации: усыпить животных, отпустить на улицу или отдать в приют. Однако первые два варианта повлекут уголовную и административную ответственность для волонтёров. Государственного приюта, куда можно было бы отправить подопечных «Шанса», в Севастополе до сих пор нет.

АНАСТАСИЯ ГАЛАЕВА, волонтёр: «Усыпить животных я не имею права – это 245 статья Уголовного кодекса – здоровые животные не имеют права усыпляться. Нездоровых животных, смертельно больных у нас сейчас нет. По 498 закону я не имею права их выпустить, потому что внесены изменения в КоАП, я буду платить штрафы от 3 до 5 тысяч рублей за каждое животное, потому что оно моё, оно идентифицировано на меня. Это моя частная собственность. Это уже не бездомные животные. Мы по сути не приют».

Волонтёры центра передержки «Шанс» намерены обжаловать решения предыдущих инстанций в Верховном суде. Разбирательства длятся почти два года. Владелец соседнего участка в садовом товариществе, где организован центр передержки, подал на волонтёров в суд с требованием прекратить содержание животных. Первую инстанцию севастопольские зоозащитники выиграли, однако Апелляционный, а теперь ещё и Кассационный суд – проиграли.

АНАСТАСИЯ ГАЛАЕВА, волонтёр: «Соседи будут везде. Везде есть люди, которые любят животных и не любят. У нас, грубо говоря, битва на битву. То есть против нас девять человек и за нас тоже девять человек. И мы ещё собрали дополнительные пять подписей от людей, которые из другого садового товарищества, но которые непосредственно напротив нас, живут вблизи нас».