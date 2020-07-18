Вопреки запретам по Долгоруковской яйле разъезжают на автомобилях

Только в июне инспекторы Минприроды выявили 4 факта нарушения гражданами режима особой охраны. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РК.

Фото пресс-службы Минприроды РК.

С целью соблюдения режима особо охраняемой природной территории государственными инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым в систематическом режиме проводятся рейдовые обследования территории государственного природного заказника регионального значения «Долгоруковская яйла», расположенного на территории Симферопольского района.

Согласно Положению о Государственном природном заказнике регионального значения «Долгоруковская яйла», утвержденному Постановлением Совета министров Республики Крым, движение и стоянка транспортных средств в границах особо охраняемых природных территорий, кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением функционирования заказника категорически запрещены.

В результате контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в июне 2020 года, выявлено 4 факта нарушения гражданами режима особо охраняемой природной территории выразившихся в стоянке и проезде автотранспортных средств по территории государственного природного заказника регионального значения «Долгоруковская яйла».

Данные факты являются нарушением природоохранного законодательства Российской Федерации.

С целью установления личностей неустановленных в ходе проведения рейдовых обследований лиц, причастных к совершению вышеуказанных правонарушений, сотрудниками Минприроды Крыма возбуждены дела об административных правонарушениях, в рамках которых проводятся административные расследования. По результатам административных расследований, после установления указанных лиц, будут приняты меры по их привлечению к административной ответственности по статье 8.39 КоАП РФ.

Минприроды Крыма предупреждает о недопустимости нарушения режима особо охраняемой природной территории государственного природного заказника регионального значения «Долгоруковская яйла», необходимости соблюдения установленных государством правил с целью сохранения природно-заповедного фонда для будущих поколений.