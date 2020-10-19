Вопрос о переходе на дистанционное обучение в школах будут решать местные власти

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Решение о переходе учебных заведений на дистанционную форму работы будет приниматься главами субъектов в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Мурзаев на всероссийской онлайн-встрече с родителями обучающихся в пресс-центре ТАСС. Глава Рособрнадзора уточнил, что внедрять дистанционную форму обучения в качестве постоянной в российских школах не планируется.

АНЗОР МУЗАЕВ, глава Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: «Все подчёркивают, что дистанционный формат никогда не сможет заменить очный формат работы учителя с классом. Там и социализация ребят, которые сидят в одном классе и общаются там, и индивидуальная работа учителя с ребёнком, и вместе с классом. Очень много моментов, которые дистанционное образование никогда не восполнит, какое бы качественное оно ни было».

При этом, говорить о том, будет ли ЕГЭ-2021 проведено по сценарию нынешнего года, пока преждевременно, считает Анзор Музаев. По его словам, пока изменений в проведении экзаменов ни для 11-х, ни для 9-х классов Рособрнадзором не планируется. Однако, уточнил чиновник, соответствующие решения могут быть приняты, если этого потребует эпидемическая ситуация.

АНЗОР МУЗАЕВ, глава Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: «Если будет необходимость такая, что летом будет ситуация такая же, как и в прошлом году, что потоки детей, участников экзаменов нужно будет уменьшать, нужно будет сокращать количество экзаменов, опыт показал, что Правительство и мы – достаточно гибкие в этом направлении, и мы можем очень быстро принять это решение. Пока мы рассматриваем вариант, что русский язык и математика, как и в прошлые годы, остаются обязательными для получения аттестата».