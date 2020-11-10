Вопрос «удалёнки» для севастопольских школьников решат на оперштабе

Фото: pixabay.com

Внедрить цифровую среду в образовательных учреждениях Севастополя – такая задача стоит перед новым вице-губернатором Игорем Михеевым. Срочность реализации проекта обусловлена эпидемиологической обстановкой в городе – в связи с распространением коронавируса, рассматривается вопрос о возможном переводе школьников на дистанционное обучение после осенних каникул. Ситуацию Игорь Михеев прокомментировал, выступая перед депутатами Законодательного собрания города во вторник.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «Принятие решения о выходе или не выходе детей в школы будет на оперативном штабе, который состоится в самое ближайшее время. Я думаю, что по итогам его принятия оно будет оглашено. Могу пока только это сказать. Конечно, мы будем учитывать эпидемиологическую ситуацию и те меры, которые предпринимаются».

Решение о возможном переходе школ на «дистанционку» Правительство Севастополя примет совместно с Роспотребнадзором.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «Вчера мы уже разговаривали с коллегами из Роспотребнадзора, Департамента здравоохранения. В целом решение и положительное отношение к образовательным организациям – мы сейчас говорим о школах прежде всего – те меры, которые предусмотрены Роспотребнадзором, по мнению Роспотребнадзора, школами выполняются в полном объёме».

Отметим, ранее в ответе на информационный запрос телеканала «НТС» в Департаменте образования Правительства Севастополя сообщили, что организовать дистанционный формат обучения для школьников проблематично из-за отсутствия доступа к широкополосному интернету. Номинально интернет есть во всех школах города, однако только 12 из них имеют высокоскоростное подключение с гарантированной скоростью 100 Мб/с – остальные подключат лишь к 2023 году. При этом Главное управление информатизации и связи разрабатывает региональную информационную систему образования, которую можно будет использовать для «дистанционки» – представить платформу обещают уже в декабре 2020 года.