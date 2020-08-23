Восемь новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Севастополе

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Восемь новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Севастополе по состоянию на 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города.

По их данным, все пациенты — местные жители в возрасте от 33 до 79 лет, которые контактировали с ранее заболевшими людям. Также после выздоровления выписаны ещё четыре человека. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 464 человека. В настоящий момент в стационарах находится 76 человека. Выздоровело 358 человек, 15 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 163 человека, в городской больнице № 9 – 146. Под наблюдением по месту жительства – 213 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».