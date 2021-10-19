Восьмилетний ребенок застрял на скале в Судаке

Спасатели эвакуировали со скального выступа восьмилетнего мальчика, который во время прогулки с другом на горе Карпуз-Кая оказался на опасном участке, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Крымские спасатели 12 часов искали туриста в горах Инцидент произошел накануне вечером. Спасатели, прибывшие на место, установили визуальный и голосовой контакт с пострадавшими.

«К тому времени 8-летний ребенок уже более полутора часов находился на скальном выступе. Второй несовершеннолетний до приезда спасателей самостоятельно спустился и скрылся», — рассказали в ведомстве.