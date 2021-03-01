Дополнительный, восьмой этап трассы «Таврида» готов на 3%. Как сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя Павел Иено на аппаратном совещании в Правительстве города, пока все работы ведутся согласно утверждённому графику.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Общая протяжённость 7,5 километров. Контракт заключен на строительно-монтажные работы. Срок окончания работ по контракту – декабрь 2023 года».

Вторым важным объектом Павел Иено назвал фактическое продолжение трассы «Таврида» – многострадальное Камышовое шоссе. Работы на шестикилометровом участке также идут без каких-либо осложнений, но с очередным сдвигом сроков.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «В апреле планируем приступить к укладке верхнего слоя асфальта. Кроме того, хотелось отметить – готовимся к проектированию и строительству трёх пешеходных наземных переходов. Срок контракта на сегодняшний день – сентябрь 2021 года».

Само дорожное полотно будет уже окончательно уложено в начале лета – небольшая задержка вызвана тем, что для укладки асфальта требуются стабильные погодные условия. Помимо этого, ведётся подготовка к реконструкции транспортной развязки на улице Хрусталёва в районе 5-го километра Балаклавского шоссе – её планируется сделать двухуровневой.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Планируется корректировка ФЦП с разбивкой на 2021-2022 год. Срок до 15 марта 2021 года. При условии своевременной корректировки ФЦП, планируется заключение государственного контракта на строительно-монтажные работы до 31 марта 2021 года. Основной период строительства: август 2021-го – октябрь 2022 года».

Окончательно сдать объект власти намерены в декабре 2022 года. В 2021 году также планируют завершить проектно-изыскательские работы и создание подъездов к строящимся социальным объектам: к детскому саду и школе между проспектом Ген. Острякова и Максимовой дачей, к детскому саду на ул. Шевченко и к школе в районе бухты Казачьей. Всего на 2021 год запланирован капитальный ремонт 18 объектов (на что потратят 1,5 миллиарда рублей из средств Правительства Москвы) и текущий ремонт 39 автомобильных дорог.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «В 2021 году запланировано завершение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту улицы Хрусталёва с началом выполнения ремонтных работ в 2022 году. Также в этом году планируем приступить к проектированию «5 километр Балаклавского шоссе – Мыс Фиолент» – так называемое Монастырское шоссе и «Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент» – это Фиолентовское шоссе. Объекты запланированы к реализации в 2022 году».