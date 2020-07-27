Восьмой участок трассы «Таврида» хотят сдать на год раньше срока

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Контракт на строительство первой очереди восьмого участка трассы «Таврида» уже подписан. Возникли договоренности, что завершающий трассу участок сдадут не в 2023-м, а в 2022-м году. При этом готовность седьмого участка дороги, также расположенного на территории Севастополя, составляет 95%. В понедельник ход работ на объекте оценили вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин и глава города Михаил Развожаев.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН, заместитель председателя Правительства Российской Федерации: «Основные строительные работы сделаны. Сейчас ведутся работы, связанные с эксплуатационными расходами: освещение, благоустройство, приведение в порядок, нанесение разметки. Я считаю, что строители сделали большую хорошую работу».

Марат Хуснуллин пообещал: трассу «Таврида» введут в эксплуатацию раньше срока.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН, заместитель председателя Правительства Российской Федерации: «Трасса имеет огромное значение. Почти 250 километров, новая скоростная трасса практически через весь Крым. Хотя срок окончания – конец этого года – сегодня мы проведём рабочее совещание, чтобы максимально быстро запустить дорогу в эксплуатацию».

Строить восьмой участок трассы «Таврида» начнут в ближайшее время, отметил Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Уже у нас подписан контракт на первую очередь восьмого этапа с компанией «ВАД», в ближайшее время начнутся работы на трёх мостовых переходах, которые, как мы говорили, находятся в неудовлетворительном состоянии, чтобы, прежде всего, обеспечить безопасность».

При этом строителям поставят задачу завершить работы на восьмом участке трассы на год раньше срока, добавил глава города.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Марат Шакирзянович ставит задачу, чтобы не в 2023 год был восьмой участок, а, возможно, 2022 год. Это, конечно, очень важно, потому что даёт разгрузку, прежде всего, Ялтинского кольца – вы знаете, огромный трафик идёт по трассе «Таврида» и потом направляется на ЮБК. Сейчас всё это замыкается на старую, тяжёлую развязку на Ялту, где бесконечные пробки на въезд в Севастополь и на ЮБК».