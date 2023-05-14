Восточная кухня. Рецепт вкусного блюда люля-кебаб из свинины и курицы

Обычно это блюдо готовится на мангале, но его можно сделать и в духовке.

Люля-кебаб — это традиционное блюдо восточной кухни, которое обычно готовится на мангале из баранины или говядины. Но если вы хотите приготовить его дома в духовке и сделать его более легким и нежным, то попробуйте этот рецепт с использованием свинины и курицы. Свиной фарш придаст сочность блюду, а куриный фарш — мягкость и более низкую калорийность. Добавьте лук, специи и зелень для аромата и вкуса. Получится очень вкусное и сытное блюдо на обед или ужин. Фокус расскажет, как его приготовить.

Люля-кебаб

Ингредиенты:

500 г фарша свиного;

500 г фарша куриного;

1 большая луковица;

1 чайная ложка соли;

1/2 чайной ложки перца черного молотого;

1/2 чайной ложки хмели-сунели;

2 столовые ложки масла оливкового.

Лук очистите, мелко нарежьте или натрите на терке. Добавьте к фаршу и хорошо перемешайте.

Приправьте солью, перцем и хмели-сунели. Отбейте фарш руками или деревянной ложкой, чтобы он стал вязким и однородным.

Сформируйте из фарша продолговатые колбаски толщиной около 3 см. Нанизывайте их на деревянные шампуры, смоченные водой, или на металлические шпажки.

Выложите люля-кебаб на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом. Сбрызните сверху оливковым маслом.

Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут, переворачивая через каждые 10 минут.

Подавайте люля-кебаб горячим или теплым с овощами, зеленью и соусами на ваш выбор.

К такому блюду подойдет вкусный чесночный соус.