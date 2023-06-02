Восточное настроение. Рецепт турецкого салата с помидорами и хлебом

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Admin
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В этом салата много овощей и мяты.

Турецкая кухня славится обилием овощей и оригинальными приправами. Например, там часто добавляют в салаты свежую мяту, что немного непривычно.

Но вкус получается волшебным. Фокус расскажет, как приготовить очень летний салат со свежими овощами и приправами.

Турецкий салат с помидорами, хлебом и мятой

Ингредиенты:

  • 4 больших помидора;
  • 1/2 стакана оливок без косточек;
  • 1/4 красного лука;
  • 2 столовые ложки свежей мяты;
  • 4 ломтика бездрожжевого хлеба;
  • 1/4 стакана оливкового масла;
  • Сок 1/2 лимона;
  • Соль и перец по вкусу.

Помидоры нарежьте кубиками и переложите в большую миску.

Оливки разрежьте пополам и добавьте к помидорам.

Лук нарежьте тонкими полукольцами и также добавьте в миску.

Мяту нарежьте и посыпьте ею овощи сверху.

Хлеб нарежьте небольшими кусочками и подсушите в духовке, на сковороде или в тостере до золотистой корочки.

В небольшой кастрюльке смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Доведите до кипения и снимите с огня.

Полейте салат горячей заправкой и перемешайте.

Выложите салат на большое блюдо и украсьте кусочками хлеба.

Если вам нравится восточная кухня, попробуйте приготовить иорданское блюдо мансаф. Оно похоже на плов, так как готовится на основе риса и баранины. А еще в нем очень много специй.

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