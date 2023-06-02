Восточное настроение. Рецепт турецкого салата с помидорами и хлебом

В этом салата много овощей и мяты.
Турецкая кухня славится обилием овощей и оригинальными приправами. Например, там часто добавляют в салаты свежую мяту, что немного непривычно.
Но вкус получается волшебным. Фокус расскажет, как приготовить очень летний салат со свежими овощами и приправами.
Турецкий салат с помидорами, хлебом и мятой
Ингредиенты:
- 4 больших помидора;
- 1/2 стакана оливок без косточек;
- 1/4 красного лука;
- 2 столовые ложки свежей мяты;
- 4 ломтика бездрожжевого хлеба;
- 1/4 стакана оливкового масла;
- Сок 1/2 лимона;
- Соль и перец по вкусу.
Помидоры нарежьте кубиками и переложите в большую миску.
Оливки разрежьте пополам и добавьте к помидорам.
Лук нарежьте тонкими полукольцами и также добавьте в миску.
Мяту нарежьте и посыпьте ею овощи сверху.
Хлеб нарежьте небольшими кусочками и подсушите в духовке, на сковороде или в тостере до золотистой корочки.
В небольшой кастрюльке смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Доведите до кипения и снимите с огня.
Полейте салат горячей заправкой и перемешайте.
Выложите салат на большое блюдо и украсьте кусочками хлеба.
Если вам нравится восточная кухня, попробуйте приготовить иорданское блюдо мансаф. Оно похоже на плов, так как готовится на основе риса и баранины. А еще в нем очень много специй.