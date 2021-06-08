Восточные сладости в наборах в Москве

Если вы любите сладкое, но не хотите увеличивать калорийность рациона и при этом получать все необходимые питательные вещества, можете пользоваться заменителями сахара:

1. Фруктовыми концентратами. Фруктовый сахар слаще столового, а благодаря его равномерному всасыванию и усвоению он не вызывает резких перепадов в крови, которые обычно бывают при употреблении рафинированного сахара. Предпочтительнее употреблять грушевый или яблочный концентраты, так как основным видом сахара в этих фруктах является фруктоза. Количество используемого фруктового концентрата зависит от вашей потребности в сладком или кислом, но целесообразнее использовать в качестве сахара половину дозы, указанной в рецепте. Наборы восточных сладостей от магазина восточных сладостей Дамасский пекарь — прекрасная альтернатива вредным тортикам и пирожным.

2. Корица. Это сладкая специя. Двумя чайными ложками корицы можно подсластить кислый яблочный пирог, значительно уменьшив количество сахара. В одной чайной ложки корицы содержит около 28 мг кальция и небольшое количество клетчатки, железа и витаминов группы В.

3. Другие сладкие специи. Придав блюду отличительный аромат и вкус, вы преодолеете искушение добавить сахар. Используйте травы и специи для усиления аромата и вкуса пищи: мяту, гвоздику, анис и имбирь. Посыпайте блюдо мускатным орехом в качестве дополнительной сладкой добавки к корице. А лимонная кожура благодаря содержащейся в ней эфирным маслам придаст аромат почти любому напитку, включая обыкновенную воду.

4. Фруктовые заправки. Используйте выжатый ананас, яблочное пюре, голубику или же клубнику вместо сиропа для блинов, оладий и вафель. Посыпьте их небольшим количеством гвоздики или мускатного ореха, чтобы придать блюдам естественную природную сладость. Сегодня все желают восточные сладости купить в Москве наборы по хорошей цене.

5. Натуральный йогурт, приправленный свежими фруктами.

6. Консервированные или замороженные фрукты. Но в этом случае избегайте продуктов с добавлением сиропа.

7. Уменьшайте количество сахара в блюдах, следуя рецептам лишь наполовину. Добавляйте корицу, ванилин, мускатный орех или фруктовый концентрат для придания сладости блюдам. Вместо сахара используйте мед.

8. Палочка корицы в кофе и чай. Многие считают, что если пожевать палочку корицы после еды, это уменьшит тягу к сладкому и поможет бросить курить.