Востребованность керамической плитки и керамогранита

Достаточно распространенным вариантом отделки пола в ванной является использование керамической плитки. Причина этого в том, что данный материал отличается великолепными практическими характеристиками. Самая главная из них — высочайшая влагостойкость, которая в случае данного помещения очень высоко ценится.

Современный керамогранит, который выступает своеобразным конкурентом обычной керамической плитке, отличается одной особенностью, которая для последнего из названных материалов не свойственна. Дело в том, что они очень прочен и даже при сильном ударе не может расколоться. После отделки керамогранита обычно ищут красивый ковер, но не всегда удается подобрать нужный чтобы он сочетался. Рекомендуем вам рассмотреть каталог керамической плитки.

При этом ему не страшны постоянные нагрузки. Даже в случае постоянных воздействий данное покрытие не истирается. Но в то же самое время оно очень тяжело укладывается, поэтому самому владельцу данной процедурой лучше не заниматься. Намного рациональнее пригласить специалистов.

В дополнение к самому керамограниту в процессе проведение отделочных работ необходимо приобрести пластиковые крестики, которые устанавливаются между плитками, а также затирку, которой наполняются швы после укладки. Она необходима для того чтоб вода не проникла в них и не попала на основание пола, вызвав угрозу появления плесени.

Специалисты называют керамогранит оптимальным материалом для отделки пола, ступенек и других поверхностей, используемых в непростых условиях. Вполне закономерно именно его считают идеальной альтернативой природному камню. Всё дело в том, что по своим свойствам он выглядит гораздо предпочтительнее, чем оригинал, к тому же, стоимость керамогранита на пятьдесят, а иной раз даже семьдесят процентов ниже, чем цена натуральных материалов. Возник керамогранит в Италии, но, как бы странно это не звучало, наибольший ассортимент предлагают именно китайские производители. Такой материал имеет вид плитки.

В процессе изготовления синтетического гранита задействуют те же материалы, что и при создании керамической плитки: песок, шпат, глину и природные красящие вещества.

Учитывая стойкость материала к износу, его относят к пятому классу. К тому же, он характеризуется такой же твёрдостью, как и алмаз. Ни один материал не способен составить кермограниту достойную конкуренцию по показателям стойкости, продолжительности эксплуатационного периода, устойчивости к влиянию ультрафиолетовых лучей и температурным колебаниям. Со временем на природном граните могут образоваться сколы и трещины. Керамогранит же демонстрирует первоначальную целостность в течение всего периода использования. Вдобавок, такой материал характеризуется стойкостью к влиянию агрессивных химических соединений. Также он легко адаптируется к низким температурам.

Как и гранитный щебень, керамогранит относится к категории материалов, отличающихся высоким качеством, что связано с применением в процессе его изготовления экологически чистых составляющих. Благодаря использованию натуральных красящих веществ можно создать материалы уникальных цветов. У керамогранита отсутствует радиационный фон, оказывающий негативное воздействие на человеческий организм, что свойственно природному камню В магазинах вы найдёте даже антистатический материал, способный даже поглощать излучение бытовых приборов.