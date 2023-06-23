Вот что надо готовить летом. Быстрые пирожки без духовки и возни: просто и вкусно

Небольшие быстрые пирожки с начинкой — главный кулинарный тренд последних трех лет. Сейчас повара стремятся придумать новые способы выпекания перекусов из теста. Однако, с каждым годом создать нечто новое и необычное не получается.

В обиход домохозяек входят традиционные рецепты пирогов. При этом, люди находят лайфхаки, как облегчить приготовление классической выпечки. Например, делают быстрее тесто или начинку.

Стоит поведать о том, как можно мгновенно приготовить маленькие сырные пирожки на сковороде.

Ингредиенты для сырных пирогов:

Мука — 350 г;

Кефир — 200 мл;

Соль — 0.5 ч. л.;

Сода — 0.5 ч. л.;

Растительное масло — 30 мл;

Отварное яйцо — 3 шт.;

Сыр — 60 г;

Зелёный лук — пучок.

Приготовление сырных пирогов:

В тару с мукой высыпаем соль и соду, перемешиваем сыпучие компоненты. Выливаем в смесь растительное масло и кефир, замешиваем не липкое и эластичное тесто руками.

Оставляем тесто под пищевой пленкой в тепле на 20 минут. В это время нарезаем мелким кубиком очищенные яйца, натираем сыр и шинкуем зеленый лук. Смешиваем ингредиенты в одной миске, солим по вкусу.

Делим тесто на две одинаковые части, раскатываем их в большие тонкие прямоугольные пласты. На одном из пластов выделяем кружкой круги, куда выкладываем по столовой ложке начинки.

Накрываем пласт с начинкой вторым пластом, пальцами выделяем границы каждого пирожка. Стаканом вырезаем каждый пирожок, в сковороде разогреваем растительное масло.

Опускаем круглые пирожки в горячее масло, на среднем огне обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.

Получаются быстрые, при этом сытные сырные пирожки. Это блюдо можно использовать в качестве закуски или завтрака.