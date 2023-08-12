Вот как надо жарить рыбу: потрясающий вкус. Весь секрет в необычном соусе

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Люди научились добывать рыбу примерно в тот же период, когда освоили охоту и собирательство. Вскоре для многих племен рыбалка стала важным фактором выживания. Не всегда мяса в тех или иных локациях было достаточно. Рыба помогала поддерживать приток в организм полезных веществ.

До сих пор рыба считается необходимым для человека источником омега кислот и кальция. Лещ, например, также оказывает антибактериальные свойства. В рыбе содержится инсулин, панкреатин и витамины.

Стоит дать рецепт приготовления жареного леща.

Ингредиенты для жареного леща:

  • Рыба Лещ — 2 шт.;
  • Лимон — шт.;
  • Перец черный молотый — щепотка;
  • Кориандр — ½ ч. л.;
  • Мускатный орех — 0,5 ч.л.;
  • Соль — 1,5 ч.л.;
  • Петрушка — 30 г;
  • Чеснок — 4 зубчика;
  • Мука пшеничная — 200 г;
  • Мука кукурузная — 200 г;
  • Масло растительное — 100 мл;
  • Масло сливочное — 30 г.

Приготовление жареного леща:

Очищаем рыбу от чешуи, убираем голову, жабры и плавники. Удаляем внутренности, нарезаем на небольшие кусочки филе, без косточек.

Вот как надо жарить рыбу: потрясающий вкус. Весь секрет в необычном соусе

На терке измельчаем цедру лимона, смешиваем с перцем черным молотым, кориандром и мускатным орехом. Можно растолочь специи и цедру в специальной толкушке.

Солим филе, смешиваем со специями и цедрой, оставляем мариноваться на 15-20 минут.

Вот как надо жарить рыбу: потрясающий вкус. Весь секрет в необычном соусе

Шинкуем петрушку, измельчаем чеснок, смешиваем с зеленью.

В отдельной таре соединяем пшеничную и кукурузную муку. В сковороде разогреваем растительное масло, рыбу окунаем в смесь муки, а затем в воду.

Выкладываем рыбу в сковороду, обжариваем на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Вот как надо жарить рыбу: потрясающий вкус. Весь секрет в необычном соусе

Вот как надо жарить рыбу: потрясающий вкус. Весь секрет в необычном соусе

Убираем со сковороды рыбу, растапливаем сливочное масло.

Добавляем в сковороду зелень и чеснок, перемешиваем. Выжимаем в сковороду ½ часть лимона. Выкладываем на дно рыбу, обжариваем пару минут в полученном соусе.

Вот как надо жарить рыбу: потрясающий вкус. Весь секрет в необычном соусе

Вот как надо жарить рыбу: потрясающий вкус. Весь секрет в необычном соусе

Получается жареная рыба в необычном соусе. Сливочный вкус отлично сочетается с нотками зелени и чеснока в рыбе.

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