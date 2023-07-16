Вот как нужно готовить баклажаны. Пожилой грузин поделился рецептом овощного шедевра

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Важно ценить все овощи, которые растут в вашем огороде. Это зачастую касается не только картофеля, огурцов и помидор. Многие также выращивают баклажаны. Однако, после созревания этого овоща, люди не спешат как-либо его использовать в готовке.

Дело в том, что мало кто знает рецепты пищи из баклажанов. Этот овощ не столь сильно распространен на территории нашей страны.

По этой причине, баклажаны всегда игнорируются в готовке. Стоит научиться готовить блюда из баклажанов.

Ингредиенты для запеченных баклажанов:

  • Баклажаны — 1.5 кг;
  • Сладкий перец — 1.2 кг;
  • Помидоры — 1.5 кг;
  • Лук репчатый — 500 г;
  • Чеснок — 6 зубчиков;
  • Базилик — 20 г;
  • Кинза — 50 г;
  • Зеленый лук — 50 г;
  • Красный острый перец — 2 шт.;
  • Томатная паста — 3 ст.л.;
  • Аджика — 1 ст.л.;
  • Сванская соль -2 ч.л.;
  • Хмели сунели — 2 ч.л.

Приготовление запеченных баклажанов:

Застилаем противень пергаментом, основание каждого помидора надрезаем крест-накрест. Кладем помидоры со сладкими перцами на противень.

Запекаем овощи 15 минут в духовке при 200 градусах. В это время очищаем от кожуры баклажаны, удаляем плодоножки. Нарезаем баклажаны продольными пластинами толщиной см.

Выкладываем баклажаны в глубокую тару, солим и оставляем на 40 минут. Сладкий перец без помидор отправляем дополнительно выпекаться 15 минут.

Баклажаны отжимаем от лишней влаги, выливаем к пластинам растительное масло. В сковороде обжариваем каждый пласт баклажана до золотистой корочки с обеих сторон.

Вот как нужно готовить баклажаны. Пожилой грузин поделился рецептом овощного шедевра

Нарезаем четверть кольцами репчатый лук, карамелизируем отдельно в сковороде. Избавляем запеченные перцы от лишней влаги, делаем надрез в нижней части каждого овоща.

Удаляем у запеченных перцев сердцевину и кожуру, аналогично поступаем с помидорами. Томаты рвем руками, превращаем их в томатную массу.

В карамелизированный лук выкладываем томатную пасту и Аджику, перемешиваем. Далее выкладываем рваные помидоры, смешиваем компоненты.

Нарезаем небольшими кусочками сладкий перец, мелко режем перец Чили и зубчики чеснока. Выкладываем сладкий перец и Чили к луку вместе с чесноком. Посыпаем блюдо солью, хмели сунели и оставляем тушиться на среднем огне.

Вот как нужно готовить баклажаны. Пожилой грузин поделился рецептом овощного шедевра

Шинкуем зеленый лук, базилик и кинзу, смешиваем. ⅓ зелени оставляем для декорирования блюда.

В форму для запекания выкладываем ⅓ часть приготовленного соуса, посыпаем зеленью. Выкладываем на соус слой из баклажанов, снова покрываем соусом, посыпаем зеленью.

Вот как нужно готовить баклажаны. Пожилой грузин поделился рецептом овощного шедевра

Второй слой баклажанов завершаем соусом и обильно посыпаем кинзой, базиликом и зеленым луком. Запекаем блюдо при 200 градусах в духовке полчаса.

После приготовления декорируем кабачковое рагу зеленью.

Вот как нужно готовить баклажаны. Пожилой грузин поделился рецептом овощного шедевра

Получается ароматный грузинский ужин из овощей.

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