Вот как нужно готовить баклажаны. Пожилой грузин поделился рецептом овощного шедевра

Важно ценить все овощи, которые растут в вашем огороде. Это зачастую касается не только картофеля, огурцов и помидор. Многие также выращивают баклажаны. Однако, после созревания этого овоща, люди не спешат как-либо его использовать в готовке.

Дело в том, что мало кто знает рецепты пищи из баклажанов. Этот овощ не столь сильно распространен на территории нашей страны.

По этой причине, баклажаны всегда игнорируются в готовке. Стоит научиться готовить блюда из баклажанов.

Ингредиенты для запеченных баклажанов:

Баклажаны — 1.5 кг;

Сладкий перец — 1.2 кг;

Помидоры — 1.5 кг;

Лук репчатый — 500 г;

Чеснок — 6 зубчиков;

Базилик — 20 г;

Кинза — 50 г;

Зеленый лук — 50 г;

Красный острый перец — 2 шт.;

Томатная паста — 3 ст.л.;

Аджика — 1 ст.л.;

Сванская соль -2 ч.л.;

Хмели сунели — 2 ч.л.

Приготовление запеченных баклажанов:

Застилаем противень пергаментом, основание каждого помидора надрезаем крест-накрест. Кладем помидоры со сладкими перцами на противень.

Запекаем овощи 15 минут в духовке при 200 градусах. В это время очищаем от кожуры баклажаны, удаляем плодоножки. Нарезаем баклажаны продольными пластинами толщиной см.

Выкладываем баклажаны в глубокую тару, солим и оставляем на 40 минут. Сладкий перец без помидор отправляем дополнительно выпекаться 15 минут.

Баклажаны отжимаем от лишней влаги, выливаем к пластинам растительное масло. В сковороде обжариваем каждый пласт баклажана до золотистой корочки с обеих сторон.

Нарезаем четверть кольцами репчатый лук, карамелизируем отдельно в сковороде. Избавляем запеченные перцы от лишней влаги, делаем надрез в нижней части каждого овоща.

Удаляем у запеченных перцев сердцевину и кожуру, аналогично поступаем с помидорами. Томаты рвем руками, превращаем их в томатную массу.

В карамелизированный лук выкладываем томатную пасту и Аджику, перемешиваем. Далее выкладываем рваные помидоры, смешиваем компоненты.

Нарезаем небольшими кусочками сладкий перец, мелко режем перец Чили и зубчики чеснока. Выкладываем сладкий перец и Чили к луку вместе с чесноком. Посыпаем блюдо солью, хмели сунели и оставляем тушиться на среднем огне.

Шинкуем зеленый лук, базилик и кинзу, смешиваем. ⅓ зелени оставляем для декорирования блюда.

В форму для запекания выкладываем ⅓ часть приготовленного соуса, посыпаем зеленью. Выкладываем на соус слой из баклажанов, снова покрываем соусом, посыпаем зеленью.

Второй слой баклажанов завершаем соусом и обильно посыпаем кинзой, базиликом и зеленым луком. Запекаем блюдо при 200 градусах в духовке полчаса.

После приготовления декорируем кабачковое рагу зеленью.

Получается ароматный грузинский ужин из овощей.