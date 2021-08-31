Возбуждено дело об осквернении подростками мемориала в Севастополе

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения в Севастополе мемориала, посвящённого 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России, передает пресс-служба крымского ведомства.

В Севастополе двое подростков прикуривали сигареты от Вечного огня «В связи осквернением мемориального комплекса в Севастополе, глава ведомства потребовал от руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева возбудить уголовное дело по факту наличия в действиях группы подростков признаков преступления, предусмотренных статьёй 214 (вандализм) и статьёй 243 (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) УК РФ», – сообщили в тексте.

Напомним, что ранее двое подростков прикурили сигареты от Вечного огня, горящего у памятника павшим в годы Гражданской войны. Это было снято на видео их спутницами и сопровождалось смехом.