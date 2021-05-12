Возбуждено дело после фейкового сообщения о подготовке теракта в школе в РК

Следком возбудил уголовное дело в отношении крымчанина, который распространил в соцсетях фейковое сообщение о готовящемся теракте в школе, передает Крыминформ, ссылаясь на старшего помощника руководителя ГУ СК РФ по республике Ольгу Постнову.

В Крыму задержан мужчина, сообщивший в соцсетях о возможном теракте в школе «Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего безработного жителя Красногвардейского района, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объекта социальной инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Крыму задержали гражданина, который в соцсетях сообщил о готовящемся теракте в школе. Он признался, что сам разместил сообщение в соцсетях. Мужчина объяснил, что таким образом хотел проверить работу правоохранительных органов.