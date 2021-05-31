Возбуждено дело в отношении ялтинского чиновника за вырубку деревьев

В Ялте возбудили уголовное дело в отношении главного специалиста отдела департамента муниципального контроля, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.

Возбуждено уголовное дело после гибели подростка в ДТП в Крыму Уголовное дело возбуждено из-за вырубки зеленых насаждений в охраняемой зоне. Инцидент произошел в феврале этого года.

«Мужчину как представителя администрации направили на место вырубки ценных пород деревьев в охраняемой зоне в пгт Ореанда. Вырубка производилась строительной фирмой без разрешений. Однако протокол специалист так и не составил. После, узнав, что в отношении его коллеги правоохранительными органами проводятся мероприятия, главный специалист все-таки составил подложный протокол и направил материал для рассмотрения в комиссию при администрации города Ялта. Однако срок привлечения истек, поэтому нарушители избежали ответственности за вырубку деревьев и, как следствие, с них не взыскали восстановительную стоимость зеленых насаждений на сумму 6,3 миллиона рублей», — уточнили в сообщении.