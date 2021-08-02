Возбуждено дело в отношении предполагаемого виновника ДТП в Сакском районе

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении водителя внедорожника Lexus, который предположительно стал виновником смертельного ДТП в Сакском районе, передает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Два человека погибли при столкновении автомобиля со столбом в Крыму «В отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexus LX 570 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», – уточнили в МВД.

В сообщении напомнили, что 31 июля водитель иномарки двигался по правой обочине автодороги Симферополь — Евпатория, где допустил столкновение с авто Toyota Camry. В результате аварии пострадали пассажиры Toyota – 53-летняя женщина и 11-летний мальчик, которых доставили в больницу. Позже стало известно, что женщина скончалась в реанимационном отделении в результате полученных телесных повреждений.