Эта творожная запеканка точь-в-точь как в детском саду — однородной нежной консистенции, в меру сладкая, с золотистой корочкой и прекрасно держит форму. Десерт получается пышным и, что немаловажно, практически не оседает. Идеальней варианта для сытного завтрака или легкого ужина не сыскать!

Запеканку по этому рецепту следует делать с вечера, чтобы утром достать готовое блюдо из холодильника и нарезать к чаю или кофе. Так для предусмотрительной хозяйки экономится куча времени. Редакция «Со Вкусом» уверяет: эта воздушная запеканка без муки и манки нравится всем без исключения — и взрослым, и деткам, и даже тем, кто не особо любит сладости.

Воздушная запеканка без муки и манки: нюансы приготовления

Перед началом всех приготовлений творог следует перетереть через сито или взбить блендером. Сметану лучше брать пожирнее — это напрямую скажется на нежности будущей запеканки. В конце изделие можно украсить любимыми ягодами, сахарной пудрой, растопленным шоколадом, сухофруктами или миндальными лепестками.

Ингредиенты

Творог700 г Крахмал2 ст. л. Сметана2 ст. л. Яйцо3 шт. Лимонная цедра по вкусу Сахар150 г Ванильный сахар10 г Соль1 щеп.

Приготовление

В подготовленный творог добавьте желтки, растопленное масло и запустите блендер. Добавьте в рыхлую сырную массу сметану, ванильный сахар и крахмал. Последний ингредиент можно заменить ванильным пудингом. Натрите цедру лимона на мелкой терке и всыпьте в творожную массу. Снова взбейте. Белки посолите и взбейте блендером, чтобы образовалась однородная воздушная смесь. Всыпьте сахар и продолжайте процесс взбивания. Аккуратно влейте белковую смесь в творожную массу. Если хотите, добавьте предварительно распаренный изюм, курагу или чернослив. Очень аккуратно перемешайте массу лопаткой. Силиконовую форму смазывать не нужно, просто перелейте в нее заготовку. В духовке выставьте температуру 160 градусов и время (60 минут). Поставьте блюдо запекаться. По истечении времени запеканку из формы не доставайте. Когда она остынет, полейте ее растопленным на водяной бане черным шоколадом (по желанию).

Рекомендуем поставить творожную запеканку на ночь в холодильник, чтобы она как следует стабилизировалась. Этот сырный десерт больше напоминает легкий муссовый тортик — настолько невесомый и сытный. Ранее мы писали, зачем класть фольгу в морозилку.