Воздушное суфле из красной смородины

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Этот десерт происходит из Франции и в переводе означает «наполненный воздухом». Действительно, готовое суфле получается нежным, с мягкой кремовой текстурой, практически невесомым. Да и вкус сладости настолько яркий, что не оставит равнодушным никого! Такое блюдо обожают все: как дети, так и взрослые.

Порция полезного суфле из красной смородины — это отличный выбор для окончания сытного обеда или ужина. В таком изысканном десерте удачно переплелись непревзойденный вид, умеренная сладость и легкая ягодная кислинка. Редакция «Со Вкусом» также рекомендует использовать его в качестве наполнения в пирожные или торты.

Воздушное суфле из красной смородины

Воздушное суфле из красной смородины: советы по приготовлению

Такой мусс-суфле из красной смородины низкокалорийный и очень полезный по своему витаминному составу. Ведь в основе лежит сезонная свежая ягода, кисломолочный сыр и яйца. Перед выпеканием десерт лучше поместить в керамические креманки или формочки из жаропрочного стекла. В конце украсьте блюдо веточками душицы или мяты.

Ингредиенты

Красная смородина200 г Яйцо4 шт. Творог250 г Сахар80 г Пшеничная мука30 г Крахмал30 г Подсолнечное масло20 мл

Приготовление

    Ягоды смородины оборвите с веточек, промойте и обсушите. Измельчите ягоду блендером до однородного состояния. Желтки отсоедините от белков и разотрите с кисломолочным творогом, половиной сахара и ванильным сахаром. Добавьте муку, крахмал. Перемешайте.

    Воздушное суфле из красной смородины

    Миксером взбейте белки с остальным сахаром в крутую пену и подмешайте в творожную массу. Добавьте подготовленную смородину и перемешайте еще раз. Массу разложите в формочки с растительным маслом. Поставьте их на противень с небольшим количеством горячей воды.

    Воздушное суфле из красной смородины

    Выпекайте 20 минут при 180 градусах. Остывший десерт присыпьте сахарной пудрой.

Как видите, готовится суфле из красной смородины из доступных продуктов, легко и быстро. Практически все ценные питательные элементы остаются в этом нежном десерте. Готовьте сразу побольше, ведь вкусность разлетается на раз! Также обратите внимание на следующее блюдо — изысканный пирог с черешней.

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