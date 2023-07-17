Этот десерт происходит из Франции и в переводе означает «наполненный воздухом». Действительно, готовое суфле получается нежным, с мягкой кремовой текстурой, практически невесомым. Да и вкус сладости настолько яркий, что не оставит равнодушным никого! Такое блюдо обожают все: как дети, так и взрослые.

Порция полезного суфле из красной смородины — это отличный выбор для окончания сытного обеда или ужина. В таком изысканном десерте удачно переплелись непревзойденный вид, умеренная сладость и легкая ягодная кислинка. Редакция «Со Вкусом» также рекомендует использовать его в качестве наполнения в пирожные или торты.

Воздушное суфле из красной смородины: советы по приготовлению

Такой мусс-суфле из красной смородины низкокалорийный и очень полезный по своему витаминному составу. Ведь в основе лежит сезонная свежая ягода, кисломолочный сыр и яйца. Перед выпеканием десерт лучше поместить в керамические креманки или формочки из жаропрочного стекла. В конце украсьте блюдо веточками душицы или мяты.

Ингредиенты

Красная смородина200 г Яйцо4 шт. Творог250 г Сахар80 г Пшеничная мука30 г Крахмал30 г Подсолнечное масло20 мл

Приготовление

Ягоды смородины оборвите с веточек, промойте и обсушите. Измельчите ягоду блендером до однородного состояния. Желтки отсоедините от белков и разотрите с кисломолочным творогом, половиной сахара и ванильным сахаром. Добавьте муку, крахмал. Перемешайте. Миксером взбейте белки с остальным сахаром в крутую пену и подмешайте в творожную массу. Добавьте подготовленную смородину и перемешайте еще раз. Массу разложите в формочки с растительным маслом. Поставьте их на противень с небольшим количеством горячей воды. Выпекайте 20 минут при 180 градусах. Остывший десерт присыпьте сахарной пудрой.

Как видите, готовится суфле из красной смородины из доступных продуктов, легко и быстро. Практически все ценные питательные элементы остаются в этом нежном десерте. Готовьте сразу побольше, ведь вкусность разлетается на раз! Также обратите внимание на следующее блюдо — изысканный пирог с черешней.