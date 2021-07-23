Возле Камышового шоссе машина провалилась под землю

Провалиться сквозь землю. Возле Камышового шоссе, на улице Ирисовая, машина угодила в большую яму. 23 июля с самого обеда социальные сети пестрили фотографиями и видео этого происшествия. Однако сотрудники ГИБДД не были оперативны и не отреагировали, даже спустя 5 часов после аварии. На место происшествия выехала только съёмочная группа телеканала «НТС».

Тимур Галиакберов выезжал со второстепенной улицы на главную. Дорожных знаков или ограждения, предупреждающих о препятствии, не было, говорит водитель. Потому спокойно ехал, пока не почувствовал удар. Вся передняя и правая часть машины оказалась в яме, задняя – повисла в воздухе. Выбравшись из покорёженного транспорта, Тимур сразу набрал сотрудников ГИБДД.

ТИМУР ГАЛИАКБЕРОВ: «Почувствовал уже, когда машина накренилась вниз. Остальное уже. Я сам вылез, вызвал гаишников, ну, сотрудников ГИБДД. И вот до сих пор ожидаем. Ожидаю. Вызвал где-то в 13:52. До сих пор их нету. Ну, т.е. ожидаем. Визуально пострадало лобовое стекло, правая стойка. Крыло, капот, фара правая. Ну, там правая сторона вся. Вскрытие покажет».

Спустя почти 5 часов на место аварии инспекторы ГИБДД так и не добрались. На проблему обратили внимание сотрудники МЧС. И то – случайно, ехали с пожара и подумали, что кому-то может понадобиться помощь. Самое обидное в этой ситуации, говорит Тимур – машина совсем новая, всего несколько месяцев смог на ней поездить. Однако такой ситуации можно было избежать, рассказывают местные жители, ведь эта яма существует уже больше года. И не одна машина в ней уже побывала.

НИНА КЛИМЕНКО, жительница дома №16 по Камышовому шоссе: «С трассы сюда начали делать съезд и появилась эта яма. Коллектор там или водопровод, но это открыто очень давно. Было ограждение – камень был. Теперь он уже пропал. Неизвестно куда он делся, ну и такие лёгкие ограждения были, ветер какой был. Снесло скорее всего. И не видно, когда выезжаешь. И даже вечером идешь, тоже не видно.

Теперь местные жители надеются, что благодаря этому происшествию власти и дорожные службы обратят внимание на эту яму и, наконец, доделают свою работу. А владелец автомобиля, после того, как всё-таки дождётся сотрудников ГИБДД, намерен подсчитать причинённый урон и добиваться выплаты компенсации.

Яна Ветренюк, Александр Устич, «Севинформбюро»