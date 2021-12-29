Возьмём себя в руки? Есть ли смысл худеть «к празднику»

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 51. АиФ-Крым №51 22/12/2021

Надо ли ограничить себя в еде заранее, чтоб к Новому Году наслаждаться разными вкусняшками праздничного стола, не переживая за фигуру? Или лучше не «бежать впереди паровоза», а уже после праздничных застолий, если понадобится, приводить себя в форму?

Об этом «АиФ-Крым» поговорили с эндокринологом и диетологом, доцентом кафедры пропедевтики и педиатрии 2-го медицинского факультета Медицинской академии Крымского федерального университета Аллой Юрьевой.

Не до жиру…

Наталья Дремова, «АиФ-Крым»: Как вам нравится сама идея «похудеть к празднику»?