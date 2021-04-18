Возможности современных подшипников

Подшипники — разновидности, применение

Линейное перемещение вдоль одной или нескольких осей применяется во многих видах производственных линий. Без какого-либо присутствия человеческого фактора рационализация данного процесса требует безаварийного исполнения. Без систем линейного перемещения автоматизация такого процесса была бы невозможной, в частности, это линейные направляющие и линейные подшипники. Мы рекомендуем вам купить подшипники в магазине «ПОДШИПНИК МАРКЕТ«, поскольку это проверенное нами место.

Без систем линейных перемещений невозможно представить процесс установки, контроля качества и упаковки. В каталогах изготовителей представлен ряд модификаций, который позволяет решать многие задачи, связанные с линейным перемещением. Эти системы бывают различного вида исполнения. Они охватывают большой диапазон, начиная с доступных систем, в которых применяются прецизионные валы, и заканчивая рельсовыми направляющими с специально установленными каретками.

Любой тип отличается характерными свойствами, плюсами или недостатками. Например, система вал-втулка – это система линейных подшипников с рециркулирующими шариками, которые движутся вдоль вала. Основным достоинством такой системы является относительная невысокая стоимость, простота в обслуживании и установке. Такая система – хорошее решение для узлов, работающих при небольших нагрузках. Сама система выглядит как два синхронизированных вала, на каждом из которых располагается по две или более пары подшипников. Она состоит из модульных компонентов.

Подшипники качения — это система, состоящая из двух колец. Это тела качения различной формы и сепаратор. Он отделяет тела качения друг от друга. Они удерживаются на равном расстоянии и направляют их движение. Желоба, или дорожки качения, выполняют по наружной поверхности внутреннего кольца, т.е. на торцевых поверхностях колец упорных подшипников качения. Находясь в работе, тела качения катятся относительно друг друга.

Для уменьшения габаритов в некоторых узлах машин применяют совмещённые опоры. Их также используют для повышения точности и жёсткости. При этом дорожки качения выполняют на поверхности корпусной детали или непосредственно на валу. Для изготовления точных сопрягаемых деталей нужна обработка высокого класса. Одним из видов является лазерная резка. Преимущество метода состоит в том, что благодаря ему получаются точные по размерам детали, без микротрещин в металле. А это очень важно для тех элементов узла, которые работают на износ.