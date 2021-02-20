Возобновлено движение по трассе «Таврида» и «Крымскому мосту» — Аксенов

Движение по трассе «Таврида» и по Крымскому мосту возобновлено с 6:00 утра в субботу. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По Крымскому мосту можно проехать в сторону Краснодарского края «На данный момент трасса расчищена, но движение на 30-километровом участке осуществляется по одной полосе. На территории Республики Крым работает более 120 единиц техники, расчистка продолжается», — написал он.

Аксенов также отметил, что других ЧС, связанных с погодой, в регионе не было, но ночью произошел пожар в 18-квартирном деревянном доме под Ялтой.