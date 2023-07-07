Возвращаемся в детство: рецепт трубочек с белковым кремом

Еще с детства мы помним это лакомство – его покупали родители в ближайшем магазине. Сейчас среди большого количества современных десертов трудно найти те же слоеные трубочки с белковым кремом. Почему бы не приготовить их своими руками? У нас есть рецепт.

Хрустящие трубочки, нежный белково персиковый крем – перед таким десертом не устоит никто. Ну-ка готовить лакомство детства, которое точно вспомнит нам беззаботные времена.

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Рецепт трубочек с белковым кремом

Время: 1 час

1 час Порции: 8 штук

Ингредиенты для трубочек:

– 2 листа слоеного теста (225 граммов);

– 2 желтка.⠀ ⠀

Для крема:

– 2 белка (60 граммов);

– щепотка лимонной кислоты;

– 120 граммов мякоти персика;

– 100 граммов сахара;

– оранжевый краситель.

Приготовление:

Раскатываем слоеное тесто и нарезаем на длинные полоски.

Вращаем формочки тестом и кладем на пергамент.

Смазываем желтком, выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут и даем остыть.

У персиков делаем надрез и полностью погружаем в кипящую воду на 30 секунд. Достаем, погружаем в ледяную воду и даем остыть.

Снимаем шкурку, пробиваем блендером, добавляем сахар и доводим до кипения.

Немножко убавляем огонь и, периодически помешивая, варим сироп 5 – 6 минут.

Пока варится сироп – начинаем взбивать белки с лимонной кислотой до пиков. Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем горячий сироп. После того как прибавили весь сироп, продолжаем взбивать массу на максимальной скорости до сильного загущения 8 – 9 минут.

Кладем крем в кондитерский мешок с насадкой, вынимаем формы из трубочек и наполняем кремом.

Приятного аппетита!

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