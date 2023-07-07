Рецепты Возвращаемся в детство: рецепт трубочек с белковым кремом По Admin - 7 июля, 2023 0 53 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Еще с детства мы помним это лакомство – его покупали родители в ближайшем магазине. Сейчас среди большого количества современных десертов трудно найти те же слоеные трубочки с белковым кремом. Почему бы не приготовить их своими руками? У нас есть рецепт. Хрустящие трубочки, нежный белково персиковый крем – перед таким десертом не устоит никто. Ну-ка готовить лакомство детства, которое точно вспомнит нам беззаботные времена. Читайте также Курятина vs свинина: как сделать здоровый выбор для питания Рецепт трубочек с белковым кремом Время: 1 час Порции: 8 штук Ингредиенты для трубочек: – 2 листа слоеного теста (225 граммов); – 2 желтка.⠀ ⠀ Для крема: – 2 белка (60 граммов); – щепотка лимонной кислоты; – 120 граммов мякоти персика; – 100 граммов сахара; – оранжевый краситель. Приготовление: Раскатываем слоеное тесто и нарезаем на длинные полоски. Вращаем формочки тестом и кладем на пергамент. Смазываем желтком, выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут и даем остыть. У персиков делаем надрез и полностью погружаем в кипящую воду на 30 секунд. Достаем, погружаем в ледяную воду и даем остыть. Снимаем шкурку, пробиваем блендером, добавляем сахар и доводим до кипения. Немножко убавляем огонь и, периодически помешивая, варим сироп 5 – 6 минут. Пока варится сироп – начинаем взбивать белки с лимонной кислотой до пиков. Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем горячий сироп. После того как прибавили весь сироп, продолжаем взбивать массу на максимальной скорости до сильного загущения 8 – 9 минут. Кладем крем в кондитерский мешок с насадкой, вынимаем формы из трубочек и наполняем кремом. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить курочка с брокколи в китайском стиле. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Желейный торт без выпечки – яркий десерт без трудаШоколадное тесто, маковый слой с вишнями и творожная прослойка: приготовьте сырник КоролевскийНастоящий летний напиток – рецепт мохито с клубникойДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутВафли на растительном молоке – оригинальный рецепт без лактозы