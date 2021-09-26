Возвращения ночных маршруток в Севастополе пока не планируется. Причина тому – отсутствие экономической целесообразности и нюансы законодательства.

Напомним, ранее в нашем городе некоторые перевозчики запускали по ночам маршрутные автобусы, стоимость проезда в которых после 23:00 вырастала в 2 раза по сравнению с дневными рейсами. Однако подобная услуга исчезла после введения властями регулируемого тарифа. Директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя Павел Иено сообщил интернет-порталу ForPost, что продления работы автобусов на ночь властями пока не планируется.

«Решение обсуждается, но может оказаться так, что цена будет сопоставима со стоимостью такси, свыше 50 рублей с человека. Сейчас я не вижу проблемы вызвать такси, если засиделся в кафе. На четверых выходит примерно та же стоимость. За двести – триста рублей можно доехать в любую точку города. А работников обычно развозит работодатель», – заявил Павел Иено.

На вопрос о том, что может подтолкнуть власти к принятию решения о введении ночного тарифа, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отвечает:

«Экономика. Это должно быть выгодно и перевозчику, и, однозначно, должно быть удобно жителям и гостям города. Когда две эти составляющие будут сбалансированы, тогда будет принято решение».

При этом, председатель Союза транспортных компаний Севастополя Виктор Рыков и вовсе скептически относится к возвращению ночного тарифа из-за 220-го Федерального закона, который регламентирует организацию пассажирских перевозок.

«Он [имеется ввиду закон] предусматривает два вида перевозок, и если раньше ночью возили по нерегулируемому тарифу, то сейчас власти на это не пойдут. А регулируемый тариф предусматривает, что за каждый рейс они вынуждены платить деньги, что не имеет смысла в ночное время, из-за низкой активности населения», – объясняет ситуацию Виктор Рыков.