Впервые в Севастополе начнёт работать ретрокинотеатр

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С декабря этого года кинотеатр «Украина» обновит формат работы. Руководство Музея обороны Севастополя планирует сделать там ретрокинотеатр.

На обновлённой площадке зрители смогут посмотреть советские фильмы, будет открыт тематический буфет с мороженым и газировкой, установлены новые декорации, советские автоматы, а также создан музей развития кинематографа.

«Ретрокинотеатр «Украина» станет точкой объединения кинолюбителей всех возрастов — людей, для которых все будет «как в детстве» и тех, кто не застал классические картины в кино», — сообщает руководство.

Кроме того, в кинотеатре будут проходить лекции и встречи для кинолюбителей, тематические вечера.

Напомним, с 22 ноября частично снимаются антиковидные ограничения. Заполняемость театров, кинотеатров и концертных залов увеличена до 70%.