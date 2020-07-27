Впервые в Севастополе выпускник написал ЕГЭ по физике на 100 баллов

Новый рекорд. Впервые в Севастополе одиннадцатиклассник сдал единый государственный экзамен по физике на 100 баллов. Обладателем максимального результата стал выпускник школы №58 имени В.И. Колядина Артём Мартыненко. Отметим, ЕГЭ по физике в качестве вступительного экзамена в вузы в нашем городе сдавали 643 человека, экзамен прошёл 13 июля. В этот же день в севастопольских школах 401 выпускник написал ЕГЭ по истории. 27 июля стали известны официальные результаты и по этому предмету. Ряды стобалльников в Севастополе пополнили три участника основного периода ЕГЭ-2020. Госэкзамен по истории на максимальную оценку написали выпускница Севастопольского образовательного центра «Бухта Казачья» Мария Бережнова, выпускник школы №8 Артём Александрин и выпускница прошлых лет Лейла Нахапетян. Отметим, что теперь в Севастополе 10 стобалльных работ: три – по русскому языку, два – по литературе, один – по профильной математике, один – по физике и три – по истории.