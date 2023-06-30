Врач Агапкин назвал самый полезный сорт винограда

Свыше восьми тысяч сортов винограда существует в мире. Врач Сергей Агапкин рассказал, какой из них самый полезный.

Медик сообщи, что любой виноград принесет пользу вне зависимости от сорта. В нем содержится много витаминов и антиоксидантов. Полифенольные соединения, ресвератрол, кахетины, зеаксантин и лютеин предотвращают воспалительные процессы и препятствуют тромбообразованию.

По словам врача, в красных и темных сортах винограда содержится больше всего полезных антиоксидантов. При ежедневном употреблении в течение нескольких недель у добровольцев в ходе эксперимента снизился уровень холестерина.

Также в этом плоде много клетчатки. Она участвует в регуляции обмена веществ.

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Однако не нужно забывать, что виноград богат природными сахарами. Если переусердствовать в его употреблении, то можно заполучить вздутие живота и расстройство стула. В заключение Агапкин развеял миф о том, что аппендицит вызывают виноградные косточки. Чтобы получить пользу, следует ее тщательно разжевать.

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