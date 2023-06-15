Врач Агапкин заявил, что сельдь понижает риск болезни Альцгеймера

Врач-реабилитолог, терапевт и телеведущий Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша перечислили полезные свойства селедки. Об этом медики сообщили в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1».

По словам врачей, сельдь можно употреблять для профилактики онкологии. Диетолог отметила, что этим свойством сельдь обязана так называемым жирным кислотам омега-3 и селену. Медик рассказала, что эти компоненты являются мощными антиоксидантами и защищают клетки человека от метаболических повреждений. Кроме того, Макиша отметила, что жирные кислоты омега-3 хорошо влияют на кожу и помогают предотвратить старение.

Доктор Агапкин добавил, что употребление продуктов, богатых жирными кислотами, уменьшает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Что нужно делать, чтобы снизить риск развития болезни Альцгеймера

Британский онколог Ахмед эль-Модир назвал семь видов рака, которые особенно трудно выявить, так как он зачастую проходят без симптомов.

По словам медика, колоректальный рак, рак шейки матки, легких, печени, простаты, яичников и поджелудочной железы относя к видам онкологии, которые обнаружить достаточно трудно из-за того, что их симптомы напоминают проявления менее опасных недугов.

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