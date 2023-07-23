Врач-дерматовенеролог Иванов назвал полезными сладостями пастилу и горький шоколад

Рафинированные или обработанные углеводы, которыми богаты сладости, провоцируют скачки сахара и инсулина, а из-за высокой калорийности они также способствуют набору веса. Но сладкоежкам рано горевать. Врач-дерматовенеролог Роман Иванов перечислил сладкие продукты, которые не навредят здоровью.

По словам медика, первое место среди полезных сладостей занимают фрукты, ягоды и сладкие овощи.

Помимо природных сахаров они содержат много клетчатки. Клетчатка помогает нормализовать работу кишечника, регулирует уровень холестерина и способствует снижению уровня глюкозы в крови, — подчеркнул специалист.

В частности, речь идет о малине, ежевике, клюкве, крыжовнике, яблоках, грушах, апельсинах и абрикосах. Они богаты клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами.

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Также полезной сладостью является и мед. В нем содержатся витамины группы B, аскорбиновая, пантотеновая, фолиевая кислоты, а еще важные микроэлементы и вещества, которые не позволяют болезнетворным микроорганизмам размножаться. При этом есть мед следует с осторожностью, потому что он богат сахарами фруктозы и глюкозы.

Кроме того, Иванов выделил горький шоколад, в составе которого мало сахара и много какао, так как последний ингредиент является источником антиоксидантов, микроэлементов, ценных жиров и органических кислот. Еще один вариант для сладкоежек — это натуральная пастила, которая готовится на основе ягодно-фруктового пюре, сахара и загустителя. При этом медик посоветовал перед покупкой изучить состав: в нем не должно быть дополнительных подсластителей, красителей, ароматизаторов и эмульгаторов.

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