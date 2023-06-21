Врач-диетолог Гинзбург рассказал, кому нельзя пить кофе в жару

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит пить кофе в жару. Об этом сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам медика, если у человека есть артериальная гипертония, имеются перебои в работе сердца и он реагирует на кофе, то для него это нежелательный напиток, тем более в жару.

Также в жаркую погоду все неприятные эффекты от кофе могут усиливаться. Может неконтролируемо повышаться давление, появляться перебои в работе сердца. Поэтому при таких проблемах со здоровьем кофе пить нельзя. Но если человек ничем не болеет, то употреблять этот напиток ему не возбраняется.

Кроме того, следует учитывать, что у некоторых людей горячий напиток способен нарушать терморегуляцию.

Диетолог Гинзбург объяснил, какой кофе полезен

То есть кофе может как бы способствовать перегреванию на жаре. Но это бывает не у всех. Здесь горячий чай, поскольку объем больше, будет действовать едва ли не хуже, чем чашка кофе, так как последняя обычно меньше, – заключил диетолог.

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