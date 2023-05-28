Врач-диетолог Иафелис назвал две ягоды для здоровья сердца и мозга людей после 40 лет

Поддерживать здоровье сердца и остроту мышления крайне важно с возрастом — по мере увеличения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных расстройств. И лучше всего начать с питания.

Так, важно отказаться от обработанной пищи и ввести в рацион на регулярной основе продукты, богатые антиоксидантами. Диетолог Роберт Иафелис назвал два полезных варианта.

Черника возглавляет список самых полезных ягод на свете, особенно с точки зрения здоровья сердца и мозга, — заявил эксперт.

По словам Иафелиса, ягода богата антиоксидантными соединениями, известными как полифенолы. Эти полифенолы предотвращают образование сгустков в артериях и очень полезны для сердца.

Врач отметил, что черника замедляет снижение когнитивных способностей, потому что увеличивает приток крови и скорость обработки информации (времени, необходимого для выполнения умственной задачи) в мозге. Помимо этого, ягода также защищает от образования амилоидных бляшек, которые часто способствуют развитию болезни Альцгеймера.

Клубника тоже богата антиоксидантами. Ягода — источник мощного флавоноида под названием физетин. Он препятствует развитию неврологических расстройств, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Врач-диетолог назвал пять продуктов, которые замедляют старение

Физетин защищает клетки мозга от повреждений и улучшает долговременную память, — пояснил эксперт.

Исследования на животных доказали, что это соединение разрушает стареющие клетки, называемые сенесцентными, которые могут привести к воспалению в сердце и головном мозге, пишет американское издание She Finds.

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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