Врач-диетолог Кабанов назвал лучшие напитки в жару

Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал, какие напитки предпочтительнее употреблять в жару.

По словам медика, даже при температуре воздуха около плюс 25 градусов тело человека испытывает сильный стресс, который сопровождает усиленное потоотделение, быстрое обезвоживание и вымывание солей и минералов. Особенно опасным это является для детского организма.

В жару следует употреблять напитки, которые восстанавливают водно-солевой и минеральный баланс. Самыми полезными из них являются обычная и минеральная вода. Кабанов порекомендовал и растительное молоко, отметив его низкую жирность и малое количество сахара.

Врач предупредил, что газированную воду лучше не пить, потому что она может стать причиной изжоги и отрыжки. Сладкий квас и пакетированные восстановленные соки также лучше избегать. Содержащийся в них сахар приведет только к усилению жажды и последующему выведению из организма минеральных веществ, сообщает «Газета.ру».

Врач-диетолог Кабанов рассказал о пользе супов

Ученые назвали группу крови, которая связана с высоким риском раннего инсульта. Ученые из Университета Мэриленда установили, что группа крови человека может предсказать риск раннего инсульта.

В метаанализ были включены все доступные данные генетических исследований, которые посвящены ишемическим инсультам у людей в возрасте до 60 лет. В исследованиях приняли участие 17 тысяч перенесших инсульт пациентов и почти 600 тысяч здоровых людей. Ученые обнаружили связь между ранним инсультом и областью хромосомы, которая содержит ген, определяющий группу крови.

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