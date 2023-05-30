Врач-диетолог Кабанов рассказал о пользе супов

Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал, полезно ли для здоровья есть супы несколько раз в неделю.

Медик пояснил, что благодаря высокому содержанию воды суп наполняет желудок, позволяя быстрее почувствовать насыщение, что способствует похудению. Овощные супы содержат клетчатку в легкоусвояемой форме — это особенно важно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.

По словам Кабанова, холодные летние супы не менее полезны, чем традиционные горячие варианты. Температура блюда не имеет большого значения для пищеварения, так как скорость переваривания не зависит от таких показателей.

При этом не стоит есть слишком горячий суп. Он может повредить чувствительную слизистую оболочку ротовой полости и пищевода, что в перспективе повышает риск злокачественных новообразований, передает aif.ru.

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По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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