Врач-диетолог Королева дала советы по приготовлению полезной окрошки

Профессор ФМБА России, звездный диетолог Маргарита Королева рассказала, что окрошку лучше готовить из овощей и отказаться от колбасы.

Эксперт посоветовала заменить колбасу на морепродукты, например, на кальмара или на мясо птицы. Стоит сократить количество картофеля в блюде.

Что касается заправки, то, по словам Королевой, лучше выбрать кефир при условии хорошей переносимости продукта. Дрожжи в составе кваса могут вызвать вздутие кишечника и другие проблемы функционирования ЖКТ.

Диетолог добавила, что окрошку нужно съедать в течение 12 часов после приготовления, так как это блюдо относится к скоропортящимся, передает НСН.

В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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