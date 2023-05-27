Врач-диетолог Круглова назвала самый вредный сыр для сердца

Врач-диетолог Наталья Круглова сообщила, что пармезан является самым вредным сыром для сердца.

По словам специалиста, в зрелых твердых сырах много жира и соли. Она порекомендовала ограничивать такие продукты в рационе.

Повышенное содержание насыщенных жиров в питании — это риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе атеросклероза, что приводит в дальнейшем к инфаркту и инсульту, — предупредила Круглова.

Медик добавила, что наименее опасным для здоровья считается сыр фета. Диетолог рассказала, что в нем содержится не так много вредных компонентов. По ее словам, в день можно употреблять не больше 40 граммов этого продукта, сообщает «Москва 24».

Нутрициолог Круглова назвала самый вредный завтрак

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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