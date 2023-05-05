Врач-диетолог Круглова назвала специю, которая вызывает зависимость

Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в сутки. Однако исследование показало, что россияне превышают эту норму почти в два раза. Об этом сообщила врач-диетолог Наталья Круглова.

Соль может вызывать зависимость, но не химическую, как алкоголь или никотин, а вкусовую. Это можно назвать вкусовой привычкой. То есть человеку начинает нравиться только соленая еда, ее вкус кажется ему оптимальным и приятным. А еда с малым содержанием этой специи вызывает желание досолить ее, чтобы получить привычный вкус, рассказала специалист.

По словам диетолога, с зависимостью нужно бороться при помощи постепенного снижения количества соли в рационе. Также медик посоветовала добавлять в еду другие специи: перец, пряные травы или лимонный сок.

Круглова отметила, что какое-то время будет некомфортно, но рецепторы быстро смогут адаптироваться к новым вкусам, передает радио Sputnik.

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Ученые назвали группу крови, которая связана с высоким риском раннего инсульта. Ученые из Университета Мэриленда установили, что группа крови человека может предсказать риск раннего инсульта.

В метаанализ были включены все доступные данные генетических исследований, которые посвящены ишемическим инсультам у людей в возрасте до 60 лет. В исследованиях приняли участие 17 тысяч перенесших инсульт пациентов и почти 600 тысяч здоровых людей. Ученые обнаружили связь между ранним инсультом и областью хромосомы, которая содержит ген, определяющий группу крови.

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