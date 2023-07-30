Врач-диетолог Сидорова рассказала, какой завтрак вредит печени

Печень —это один из самых важных органов в организме. Она выполняет множество функций, таких как очищение крови от токсинов, синтез белков и желчи, участие в обмене веществ и многие другие.

Однако, по словам врачей, если мы не будем следить за своим здоровьем и питанием, то можем навредить этому органу.

Врач-диетолог Анна Сидорова рассказала, что печень может повредить некачественная еда.

Например, продукты, содержащие большое количество жиров, сахара и консервантов, могут вызвать нагрузку на печень и привести к ее нарушению.

Также лекарства могут повредить печени, особенно если их принимать без контроля и на длительный срок.

Еще одной причиной повреждения печени может стать обезвоживание.

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Когда мы не пьем достаточно воды, то кровь становится более густой и печень начинает работать с большей нагрузкой. Поэтому важно пить не менее 1,5-2 литров воды в день.

Наконец, паразиты также могут повредить печени. Они могут проникнуть в организм через пищу и начать размножаться, что приведет к нарушению работы печени.

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